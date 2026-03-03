credit: Roberto Panucci

La 29ª edizione di Ypsigrock Festival continua a prendere forma: dopo i primi annunci di lineup, il primo boutique festival d’Italia svela oggi una nuova ondata di nomi per l’edizione in programma dal 6 al 9 agosto 2026, insieme alla pubblicazione della suddivisione per giorni della lineup e all’apertura delle vendite dei biglietti giornalieri.

Seguendo la Regola dell’Ypsi Once, che prevede una sola esibizione nella vita di ogni artista sui palchi del festival e garantisce a ogni edizione un’esperienza irripetibile, la direzione artistica prosegue nel disegnare una programmazione fatta di scelte radicali, identità forti e traiettorie non convenzionali.

Tra scrittura d’autore, distorsioni, energia e urgenza espressiva, la lineup di Ypsigrock Festival 2026 si amplia ulteriormente con nuovi suoni: dal post-punk britannico e la spoken-word tension dei Dry Cleaning (UK), all goth-pop dei Dog Race (UK), dall’indie pop caleidoscopico e giocoso dei Chinese American Bear (USA), alla collisione emotiva tra noise-rock e ballad orchestrali dei Friko (USA), fino al folk-punk rituale delle The New Eves (UK), le nuove derive art-pop/electro di RIP Magic (UK) e l’arrivo di una leggenda contemporanea della club culture europea come i Soulwax (Belgio).

I nuovi annunci si aggiungono ai nomi già confermati precedentemente: Annahstasia (USA), i cani (IT), Deki Alem (Svezia), DITTER (Francia), GANS (UK), Horsegirl (USA), Julie Rains (Belgio), The Antlers (USA), Black Country, New Road (UK), Cate Le Bon (UK), jasmine.4.t (UK) e Wednesday (USA), delineando fin da ora un’edizione dal respiro internazionale, eclettica e coerente con la storia del festival.

Da oggi, oltre agli abbonamenti Full Festival Pass, sono disponibili anche i day tickets (previsti in quota limitata), in concomitanza con la comunicazione della lineup giornaliera.



INFO & TICKETS

DICE: https://ypsi.link/tickets26

ABBONAMENTI

Full Festival Pass: 139€

BIGLIETTI GIORNALIERI (quota limitata, disponibili da oggi)

Day Tickets: 56€

Per i bambini dai 6 ai 12 anni sono disponibili su DICE ticket ridotti.

Per le persone con disabilità sono disponibili su DICE biglietti accessibili

LINEUP GIORNALIERA

giovedì 6 agosto

i cani / Jasmine.4.T / Wednesday + TBA

DAY TICKET 56€

https://ypsi.link/2026_DayTicket-1

venerdì 7 agosto

Annahstasia / The Antlers / Chinese American Bear / Dog Race / Dry Cleaning + TBA

DAY TICKET 56€

https://ypsi.link/2026_DayTicket-2

sabato 8 agosto

DITTER / Friko / GANS / Horsegirl / Julie Rains / Soulwax + TBA

DAY TICKET 56€

https://ypsi.link/2026_DayTicket-3

domenica 9 agosto

Black Country, New Road / Cate Le Bon / Deki Alem / The New Eves / RIP Magic + TBA

DAY TICKET 56€

https://ypsi.link/2026_DayTicket-4