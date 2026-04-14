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A marzo 2024 gli Yard Act avevano pubblicato il loro eccellente secondo LP, “Where’s My Utopia?” e il mese successivo erano arrivati anche in Italia, passando anche per il Locomotiv Club di Bologna per supportare il loro sophomore.

La band post-punk di Leeds in questi ultimi anni è stata in studio a preparare nuovo materiale – molto presto ci saranno annunci in merito – e oggi annuncia anche il suo ritorno nel nostro paese previsto per il prossimo autunno.

Ci sarà un’unica data italiana nel loro tour europeo prevista per sabato 17 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti per il loro concerto saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 17 aprile su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.