Credit: Press

Non abbiamo molte informazioni sui CEO Dreams, che hanno finora pubblicato solo una manciata di singoli ed EP, sebbene attiva sin dal 2012 (stando al loro profilo Bandcamp).

La formazione di stanza a Londra procede il suo cammino con il nuovo singolo “Waves” che potete ascoltare qui sotto.

Il brano gode di toni dreamy con una voce femminile delicata e gentile, ma allo stesso tempo non manca di pesanti e rumorose progressioni chitarristiche dai sapori shoegaze: momenti di puro godimento!

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