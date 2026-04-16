I Boards of Canada hanno pubblicato “Tape 05″, che segna il loro ritorno discografico dopo 13 anni.
L’influente duo elettronico scozzese non pubblica un album dal 2013, quando uscì “Tomorrow’s Harvest”, ma nel corso degli anni è riapparso occasionalmente per proporre remix, riedizioni d’archivio e un DJ set, nel 2019, in occasione del trentesimo anniversario della Warp Records.
“Tape 05″ è apparso sulla pagina YouTube del duo, sebbene né la Warp né i Boards of Canada abbiano confermato ufficialmente l’uscita di un nuovo album.