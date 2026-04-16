Credit: Chantal Anderson

Il prossimo 15 maggio, via Dead Oceans, Kevin Morby pubblicherà il suo ottavo LP, “Little Wide Open”, che arriva dopo quattro anni da “This Is A Photograph” e tre anni da “More Photographs (A Continuum)”.

Il disco è stato registrato lo scorso anno al Long Pond di Stuyvesant, NY ed è stato prodotto da Aaron Dessner dei National, proprietario dello studio, che ha anche suonato su “Little Wide Open”.

Tra i numerosi ospiti dell’album troviamo Amelia Meath (Sylvan Esso), Justin Vernon (Bon Iver), Katie Gavin, Lucinda Williams, Mat Davidson, Meg Duffy (Hand Habits), Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom e Tom Moth.

Oggi il musicista texano ha condiviso un nuovo singolo, “Badlands”, che vede la partecipazione di Amelia Meath e Justin Vernon.

“Badlands” illustra il titolo dell’album, come scrive la scrittrice Rachel Kushner nel suo straordinario saggio su “Little Wide Open” intitolato “Field Guide to the North American Troubadour”: “Per lui, “LWO” è il cielo immenso, le piccole vite: sono le sue origini nel Midwest e ogni senso del dovere, ogni modestia, ogni familiarità e ogni isolamento: la terra, la gente e ciò che di tutto ciò è dentro di lui”.