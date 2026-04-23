“Superstar” è il nuovo singolo degli australiani Sesame Girl, e ancora una volta mette in luce l’attitudine zuccherosa e pop della band che poi trova sempre un gancio chitarristico potente e coinvolgente. Ecco allora la melodia, l’energia, la leggerezza, la malinconia e l’emotività, tutte mixate in un solo brano. La canzone che parla di essere presenti per le persone che contano, esaltando i loro momenti di gloria e sostenendole in ogni altra circostanza.

“Superstar è un’ode sincera all’amicizia e al desiderio di volere il meglio per le persone che ami. Si tratta di celebrare le loro vittorie, ma anche di esserci per loro qualunque cosa stiano attraversando.“

Già “Back To Texas”, il precedente singolo ci era piaciuto molto, con quell’esplosione sonora a metà brano, ma forse “Superstar” ha qualcosa in più.

I Sesame Girl hanno iniziato a far parlare di loro con l’ EP di debutto del 2022, “Lucky Charm”, poi una buona serie di uscite che ne stanno confermando la qualità, sempre in bilico tra indie-pop e richiami agli anni ’90…il futuro è dalla loro parte.

Listen & Follow

Sesame Girl: Facebook