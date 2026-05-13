La coppia Claypool Lennon mi è sempre piaciuta. Trovo i loro lavori interessanti e di buon gusto, cosa non facile nell’ambiente prog, psichedelico, freak folk. Il loro nuovo disco, “The Great Parrot-Ox and The Golden Egg of Empathy”, non fa eccezione.

Si tratta di un concept allucinato sull’intelligenza artificiale, con un taglio fumettistico (un vero e proprio fumetto è allegato al disco), che trova forza nell’alchimia tra il magnifico bassista dei Primus, Les Claypool, e Sean Ono Lennon. I due suonano come in una jam in mezzo a una qualche galassia lisergica.

Credit: Jay Blakesburg

Fin dal titolo il disco dichiara il proprio programma: costruire una mitologia grottesca per parlare di qualcosa di contemporaneo. La storia di Cliptopia, dominata da un’intelligenza artificiale chiamata Cliptron che trasforma il mondo in graffette, potrebbe sembrare una parodia prog, ma dietro la satira si nasconde una riflessione sorprendentemente lucida sulla disumanizzazione tecnologica e sulla perdita dell’empatia. Sean Lennon ha definito il disco “una favola ammonitrice” sul rischio di privilegiare le macchine agli esseri umani.



Musicalmente, il duo continua a muoversi in quella terra di confine tra psych-rock, prog, freak folk e funk dadaista già sperimentati con successo nei due album precedenti, “Monolith of Phobos” e “South of Reality”, ma qui il suono appare più stratificato. Claypool resta il grande architetto del caos: il suo basso serpeggia ovunque, elastico e teatrale, trasformando ogni brano in un carnevale distopico. Lennon, invece, colora il tutto con la sua voce, le sue armonie acide, i mellotron e le chitarre che sembrano sciogliersi.

Al netto di un paio di pezzi troppo narrativi e barocchi (“Troll Bait” e “Cliptopia”) l’album è di ottima fattura e raggiunge picchi notevoli.

Il trittico iniziale è la parte migliore del disco. “W.A.P.” si apre con percussioni e basso al bacio, che ricordano tanto i Pink Floyd di “A Saucerful of Secrets” e poi scorre con le melodie lisergiche di Lennon che è un piacere. “The Wake Up Call” è un pezzo freak, barocco al fulmicotone, mentre “Meat Machines” è un altro magnifico brano fatto di armonie cosmiche e prog in punta di fioretto. Così com’è stupenda “Heart of Chrome”, la vetta del disco insieme all’iniziale “W.A.P.”. C’è ancora tempo per due ottimi pezzi come “Through the Horizon” e “Melody Of Entropy”, psichedeliche e malinconiche.



Non dispiace neppure il singolo “The Golden Egg of Empathy” con la voce di Willow, pezzo tutto sommato a sé stante sia come testo (serio e non ironico) sia come musica che vira verso il funk.



Uno degli aspetti più riusciti dell’album è il modo in cui riesce a essere volutamente ridicolo senza diventare superficiale. I Claypool Lennon Delirium si muovono continuamente sul confine tra scherzo e tragedia, tra fumetto e filosofia. Dietro il nonsense si avverte una sincera inquietudine per il presente.

