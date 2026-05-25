Credits: Christian Bertrand

A quasi due settimane dall’inizio del festival, il Primavera Sound ha finalmente pubblicato i più che attesi orari dei concerti, permettendo a fan e curiosi di iniziare a pianificare le proprie giornate tra corse da un palco all’altro, incastri impossibili e inevitabili clash. Dopo aver parlato dei grandi ritorni più attesi e degli artisti perfetti per pogare sotto il palco, è arrivato però il momento di rallentare un attimo il ritmo e lasciare spazio anche a set capaci di colpire in modo diverso.

Perché il Primavera non è soltanto dj set alle 4 di mattina e chilometri macinati sotto il sole di Barcellona, è soprattutto quel festival in cui ci si ritrova immobili davanti a una canzone, con la pelle d’oca addosso e la sensazione di stare vivendo qualcosa di irripetibile. Tra tramonti sul mare, luci soffuse e brani che sembrano scritti apposta per guarire ferite (o anche aprirne di nuove), alcuni concerti promettono di trasformarsi in esperienze indimenticabili (meglio se a notte fonda, ma ci si accontenta).

Ed eccoci qui, quindi: tra un clash e l’altro, ecco cinque act da non perdere se avete voglia di emozionarvi davvero, cantare a squarciagola, commuovervi un po’ e portarvi a casa uno di quei momenti che finiscono per definire un intero festival. E se non ancora avete i biglietti… Potete recuperarli a questo link, finché siete in tempo.

Big Thief

Tre brani da scoprire: “Mythological Beauty”, “Happy With You”, “Real Love”.

Nome piuttosto scontato, ma impossibile non citare la straziante dolcezza del gruppo di Brooklyn. Storytelling intimo, tensioni elettriche e delicatezza acustica saranno i protagonisti del loro set di sabato 6 giugno, in cui la scrittura di Adrianne Lenker si intreccia con una sensibilità collettiva che rende ogni brano qualcosa di vivo e fragile. Tra momenti sussurrati e improvvise aperture emotive, il loro concerto si prospetto uno spazio condiviso e sicuro per ogni vulnerabilità, in cui le canzoni sembrano respirare (e piangere) insieme al pubblico. Ottimo modo per aprire la serata.

Anna von Hausswolff

Tre brani da scoprire: “The Whole Woman”, “The Mysterious Vanishing of Electra”, “Stardust”.

Se c’è un’artista che sicuramente non ha paura di tuffarsi nelle zone più oscure delle proprie emozioni, è proprio la svedese Anna von Hausshoff, una delle artiste più interessanti degli ultimi 10 anni: nota infatti per unire drone e rock sperimentale a un’atmosfera incredibilmente solenne, il suo più che concerto è un momento liturgico, che riesce a creare un senso di inquietante bellezza che non si può spiegare se non vedendola dal vivo.

Annahstasia

Tre brani da scoprire: “Be Kind”, “Take Care of Me”, “Believer”.

Siano benedetti gli album con le versioni live delle canzoni, perché se già Annahstasia convince con la sua voce potente e con la sua intensità emotiva, il suo “Live at Glasshaus” fa venire letteralmente la pelle d’oca. Cantautrice americana con una forte impronta soul e folk, lavora su arrangiamenti essenziali e pause misurate che diventano parte attiva della narrazione, insieme a una vulnerabilità che non è mai enfatizzata, ma semplicemente lasciata emergere pian piano, mentre arriva come una carezza a chi ascolta.

Skullcrusher

Tre brani da scoprire: “Exhale”, “Pass Through Me”, “It’s Like a Secret”.

Il progetto di Helen Ballentine si muove tra bedroom folk e ambient minimale, in una poesia che sembra sempre sul punto di scivolare via e lasciarsi trasportare dal vento. Le canzoni di Skullcrusher hanno infatti una delicatezza incredibile, costruite su strutture leggere di chitarre e voce, il cui effetto complessivo è quello di un’emozione trattenuta, sospesa, che si svela solo a tratti.

Lauren Auder

Tre brani da scoprire: “No Outline”, “the ripple”, “candles”.

Lauren Auder si muove in una zona ibrida tra canto e spoken word, dove l’arte sembra l’unico modo in cui le emozioni possono venire fuori, altrimenti imploderebbero. La sua musica non punta mai alla linearità emotiva, ma a un flusso frammentato e fragile, senza una forma o una direzione ben definita. In questa (apparente, ma ragionata) instabilità emerge una forma di intimità particolare, non esplicita, ma con qualche incrinatura. Dal vivo, tutto si gioca su questa tensione tra controllo e cedimento, come se ogni frase potesse rompersi da un momento all’altro.