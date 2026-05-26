Mondi analogici e digitali si uniscono nel nuovo disco dei Lowertown di Olivia Osby e Avsha Weinberg che dopo un lungo periodo passato con la Dirty Hit per cui hanno pubblicato “The Gaping Mouth” e “I Love To Lie” passano alla Summer Shade, etichetta affiliata alla Run For Cover, per il loro progetto più ambizioso.

Credit: Bandcamp

“Ugly Duckling Union” è un concept multimediale: musica, un booklet con i fumetti di Doctor Nowhere e un intero mondo ispirato al disco su Minecraft. Tutto per raccontare la storia dell’anatroccolo Dale e della sua lotta contro la multinazionale mediatica LHB. No, non è “La Fattoria Degli Animali” di George Orwell ma lo spunto è interessante.

La grintosa malinconia del passato riecheggia nei ritmi riflessivi di “Mice Protection” (arpeggi di chitarra acustica, batteria, la voce di Osby in primo piano) ma già “Worst Friend” vira verso atmosfere più aggressive in un ruvido ma melodico duetto Olivia / Avsha, melodia che torna protagonista in “Echo Of Desire” e nella graffiante “Forgive Yourself”.

“Big Thumb” sconfina in territori folk e ricorda il sound del primo EP “Friends” e di “Honeycomb, Bedbug”, ritmo intenso e cadenzato quello di “Cover You” mentre “I Like You A Lot” è indie rock urbano e sognante che in “(I Like To Play) With Mutts” e “Dipsh*t” diventa ipnotico, garage e lo – fi. Riflessiva è anche “Anything Good Takes Blood” con due brani tra tra blues e folk (“Found A” e “Some Things Never End”) che chiudono elegantemente i giochi.

“Ugly Duckling Union” pur essendo un concept album ha molto di autobiografico e rivela un lato diverso e finora poco esplorato dei Lowertown che mettono in gioco la loro amicizia, il ruolo all’interno della band, il percorso artistico fatto finora in un disco melodico e incisivo che per loro potrebbe essere davvero un nuovo inizio, non solo dal punto di vista discografico.