Novità italiane in casa Crocodiles: questo loro nono album, che arriva dopo tre anni dal precedente, “Upside Down In Heaven”, esce infatti per la label bergamasca Wild Honey Records, la stessa dei mantovani Bee Bee Sea, per citare una band del loro roster.

Questa volta il suo noise-pop di San Diego ha chiesto aiuto, come per il disco precedente, a Jonah Falco dei Fucked Up, che si è occupato della produzione e anche suonato la batteria sul disco.

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Il principale singolo “Time Is Wasting” è un’ottima apertura e ci spiega subito cosa ci porterà questo disco: garage-punk ricco di adrenalina, ritmi incalzanti, riff pesanti e rumorosi, ma allo stesso tempo ottime sensazioni melodiche e un coro assolutamente invitante.

Poco più avanti “Let’s Be Strangers” ha influenze noise-pop e, oltre alla solita energia, presenta un non so che di nostalgico che sembra riportarci indietro di qualche decennio, ma utilizzando sonorità più moderne.

“Automated Stranger”, invece, è più ruvido e cupo e ha influenze post-punk, anche se non nasconde qualche sentimento, mentre la title-track “Greetings From Hell” diverte con le sue venature punk-pop divertenti e fresche.

Un altro album ricco di adrenalina, ritmi elevati e sempre molto divertente e piacevole da ascoltare: senza snaturare il loro suono o risultare particolarmente innovativi, i Crocodiles hanno regalato ai loro fan un altro buon disco rock frizzante.