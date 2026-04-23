“Earthbound space music. about you and me and everything in between” questa la definizione che gli Spaceport da Minneapolis danno della loro musica, un mix di indie rock, folk e pop che già caratterizzava il debutto “Window Seat” grazie a cui hanno catturato l’attenzione di Dave Simonett (Trampled by Turtles, Dead Man Winter) che li ha invitati ad aprire i suoi concerti.

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Stima e incoraggiamento che hanno spinto la frontwoman e multi strumentista Arianna Wegley, Todd Olson (batteria) e Liam Moore (basso) ad essere più esigenti e ambiziosi con il secondo album “Cut The Lake” registrato ai Pachyderm Studios frequentati in passato da Beach House, Son Volt, Bully, Alkaline Trio e molti altri. Mura amiche per un disco più maturo e complesso rispetto all’esordio.

Aumenta il numero di strumenti utilizzati, oltre a chitarre, i sintetizzatori e il piano di Matt Olson, anche violoncello, clarinetto flauto e sassofono affidati a Kenan Serenbetz, la cornetta di Noah Ophoven-Baldwin, l’organo di Maren Day e la lap steel suonata da Dexter Wolfe. L’atmosfera fin da subito è meno giocosa, ma grintosa e dolente con le immagini evocative di “More Like You” in bilico tra noise e melodia.

“Lungs” più riflessiva e lineare torna alle radici con la lap steel a creare un gioco di luci e ombre che sottolinea il testo malinconico, l’indie pop dinamico di “Make Things Right” e l’intenso indie rock di “City” rappresentano i due estremi tra cui si muovono gli Spaceport: città e campagna, la middle America che si guarda allo specchio tra confessioni e voglia di cambiare.

“One More Step” è uno dei brani più affascinanti per l’uso di fiati e archi, “Sugar Moon” sembra una ballata ma poi tira fuori le unghie in un crescendo distorto, “Unraveling” colpisce per la ricerca di melodie inusuali, “Switch” è puro sognante indie rock non a caso scelto come primo singolo, il finale è tutto per “Give Me Heat, Give Me Time” e “Fence” due pezzi mid- tempo che rivelano la natura avventurosa e appassionata di “Cut The Lake”.