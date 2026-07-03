credit Steve Gullick

I Gurriers hanno condiviso il loro nuovo singolo “Party Lines”, un brano energico e senza freni: è il secondo brano estratto dal loro prossimo album, “Nobody’s Coming To Save You“, in uscita il 25 settembre 2026 tramite la loro nuova etichetta, Play It Again Sam.

Una dose di edonismo dance-punk, “Party Lines” esplora il tema dei politici che da un lato spendono soldi in aiuti e forniture per i paesi, mentre dall’altro commerciano armi e conducono guerre contro gli stessi paesi. Scritto mentre la band osservava con orrore l’escalation della guerra in Sudan, il brano combina energici arrangiamenti di chitarra con un ritmo incalzante e un hook propulsivo, con testi che criticano la leadership politica e la diffusa frustrazione sociale.

Dopo l’uscita del feroce e diretto brano omonimo dell’album, “Nobody’s Coming To Save You”, “Party Lines” rappresenta un’ulteriore dichiarazione d’intenti che accelera la rapida ascesa della band di Dublino.

Con il nuovo album, i Gurriers amplificano ogni elemento che ha reso il debutto così coinvolgente: più tagliente, con una produzione monumentale e una visione del mondo ancora più urgente.

Ricordiamo che la band sarà in Italia il 17 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI)