Il prossimo 9 ottobre, via Bronson Recordings, i Tramhaus realizzeranno il loro secondo LP, “Blister“, che arriva a due anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza, “The First Exit”.
L’album è stato registrato e mixato da Floyd Atema al GAM Studio e masterizzato da Tammo Kersbergen.
Il disco sarà pubblicato da una coalizione di etichette indipendenti europee: Subroutine Records (Paesi Bassi), Vicious Circle (Francia), Siluh Records (Austria), Bronson Recordings (Italia), Lovers & Lollypops (Portogallo) e Peleton Records (Polonia). Questa collaborazione internazionale segue la stessa linea di pensiero con cui la band sceglie di lavorare con le rappresentazioni, dando priorità a relazioni organiche e dal basso.
Oggi la band post-punk di stanza a Rotterdam condivide un nuovo estratto, “Swarm”, che potete ascoltare qui sotto.
La canzone parla dell’“io individuale e della sua immagine corrispondente: sei il risultato delle idee degli altri o sei il prodotto dei tuoi stessi pensieri?“
“Blister” Tracklist:
1. Plovdiv
2. Cluster
3. The Answer?
4. Sly (Like Ever)
5. Solace
6. Recoil
7. Rat Race
8. Overachiever, Big Believer
9. Lap Dog
10. I Was Never Alone
11. Swarm