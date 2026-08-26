Credit: Marc Elisabeth

Il prossimo 9 ottobre, via Bronson Recordings, i Tramhaus realizzeranno il loro secondo LP, “Blister“, che arriva a due anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza, “The First Exit”.

L’album è stato registrato e mixato da Floyd Atema al GAM Studio e masterizzato da Tammo Kersbergen.

Il disco sarà pubblicato da una coalizione di etichette indipendenti europee: Subroutine Records (Paesi Bassi), Vicious Circle (Francia), Siluh Records (Austria), Bronson Recordings (Italia), Lovers & Lollypops (Portogallo) e Peleton Records (Polonia). Questa collaborazione internazionale segue la stessa linea di pensiero con cui la band sceglie di lavorare con le rappresentazioni, dando priorità a relazioni organiche e dal basso.

Oggi la band post-punk di stanza a Rotterdam condivide un nuovo estratto, “Swarm”, che potete ascoltare qui sotto.

La canzone parla dell’“io individuale e della sua immagine corrispondente: sei il risultato delle idee degli altri o sei il prodotto dei tuoi stessi pensieri?“

“Blister” Tracklist:

1. Plovdiv

2. Cluster

3. The Answer?

4. Sly (Like Ever)

5. Solace

6. Recoil

7. Rat Race

8. Overachiever, Big Believer

9. Lap Dog

10. I Was Never Alone

11. Swarm