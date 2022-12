PARAMORE: GUARDA IL VIDEO DI “THE NEWS”, SECONDO ASSAGGIO DA “THIS IS WHY”

Dopo aver anticipato il nuovo singolo sui social, i Paramore hanno condiviso “The News” come seconda anticipazione del loro album “This Is Why”, dopo la title-track di settembre. Il brano è accompagnato da un video diretto da Mike Kluge e Matthew DeLisi.



Parlando con Zane Lowe su Apple Music 1, Hayley Williams dei Paramore ha detto della canzone: “Personalmente, ho pensato: “Ok. Non siamo una band tipicamente politica” e non si tratta di una canzone o di un album esclusivamente politico. È iniziato tutto con la pandemia. Beh, per noi è iniziata con il tornado a Nashville, ma c’è stato il tornado e poi c’è stata la pandemia globale. C’è stato George Floyd, ci sono state tutte queste rivolte, marce e proteste a cui abbiamo partecipato. C’è stato un attentato da parte di un teorico della cospirazione il giorno di Natale a Nashville. È come se lo stessimo vivendo da qualsiasi punto di osservazione ci troviamo, e c’è qualcosa da dire al riguardo. E spero, prego e spero che la prospettiva e i testi che presentiamo siano abbastanza personali e rispettosi del punto di vista specifico o potenziale di ognuno, in modo che forse altre persone possano relazionarsi con essi in qualche modo che noi non abbiamo inteso. E questa è la parte speranzosa“.