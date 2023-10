Credit: Andrea Ariel

La prossima settimana Alice Phoebe Lou tornerà in Italia per presentare il suo quinto LP, “Shelter“, uscito lo scorso luglio. La musicista sudafricana di stanza a Berlino suonerà giovedì 2 ai Magazzini Generali di Milano in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa occasione per scambiare due chiacchiere via e-mail con lei per parlare del suo tour europeo, ma anche dei suoi ultimi album e del suo trasferimento in Europa nel 2012. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Alice, come stai? Il tuo tour europeo sta per iniziare: quali sono le tue aspettative? Sei contenta di suonare di nuovo in Italia?

Sono molto entusiasta di questo tour europeo e di poter suonare le canzoni del nuovo album, oltre che di andare in tour con una band d’apertura così fantastica (i Loving). Penso che sarà un tour divertente e gratificante con un gruppo che si sente come una famiglia. Sono molto entusiasta di suonare di nuovo in Italia dopo che il nostro ultimo concerto a Milano è stato cancellato a metà strada a causa di un temporale! Amo la passione e il calore del pubblico italiano.

Nel 2012 ti sei trasferita dal Sudafrica all’Europa: quali sono state le ragioni principali di questo importante cambiamento nella tua vita?

Volevo fare musica per strada, perché è diventata una mia rapida passione dopo aver viaggiato in Europa la prima volta. Volevo sperimentare un posto con una scena musicale più grande e con più sfide e possibilità. Non mi aspettavo di vivere ancora a Berlino 10 anni dopo, o di avere la carriera che ho ora! Sono molto grata e felice di aver deciso di fare di Berlino la mia casa dopo la scuola.

Hai iniziato la tua carriera facendo il busker per le strade di Berlino. Ricordo di averti visto dal vivo a Mauerpark nell’estate del 2021: suoni ancora per strada e nei parchi? È importante per te essere così vicino ai tuoi fan?

Suono ancora nel parco di Berlino in estate, è ancora una mia grande passione e mi ricollega sempre al motivo per cui faccio musica e mi dà la sensazione che tutto abbia un senso. Mi piace anche poter organizzare concerti gratuiti, dove chiunque è il benvenuto e non solo chi può permettersi un biglietto. È un modo per restare sul territorio e connettermi con la città in cui sono cresciuta.

Nel 2021 hai pubblicato due dischi, “Glow” e “Child’s Play”: quanto sono stati influenzati dalla pandemia? Hai avuto molto più tempo libero per scrivere, visto che non sei potuta andare in tour durante i lockdown?

Entrambi gli album erano album sulla pandemia, scritti in isolamento, affrontando questioni personali e connettendomi profondamente con me stessa. È stato un periodo di confronto, ma anche un ottimo momento per scrivere. Per me la scrittura avviene a cicli e di solito richiede tempo da sola, dopo i tour, per riflettere, avere spazio e ispirazione.

Pubblichi i tuoi dischi da sola, senza l’aiuto di alcuna label: questa cosa ti dà la possibilità di rimanere in contatto più stretto con i tuoi fan e anche di essere libero di fare le tue scelte artistiche senza essere influenzato?

Sì, mi fa sentire come se avessi il controllo della mia produzione creativa e della mia carriera nel suo complesso. Non è sempre stato un percorso facile! Ma sono così grata di possedere la mia musica e di essere alla guida del mio percorso artistico senza che nessuno debba rispondere o dirmi cosa fare.

“Shelter” è uscito a luglio: cosa c’è dietro il titolo? Berlino potrebbe essere in qualche modo il tuo rifugio?

L’album è un luogo in cui sentirsi al sicuro e compresi, ed è stato anche scritto in un momento in cui non avevo una casa e avevo bisogno di trovare un modo per essere in contatto con me stessa e avere una casa dentro di me. È anche un album in cui canto al mio io più giovane e capisco cosa significhino per me casa e sicurezza.

Ho letto che hai detto che il tuo nuovo disco è “una conversazione con il tuo io più giovane”: era importante per te fare questa cosa? È stata una sorta di terapia per te?

Assolutamente sì, è stato un modo per guarire vecchie ferite e accettare alcune parti di me. Un modo per confortare la bambina che è in me e per amare me stessa, con tutti i suoi difetti. Alcune canzoni sono state scritte a cavallo del tempo – metà delle canzoni sono state scritte a 20 anni e poi finite un decennio dopo. Un modo per chiudere capitoli e aprire nuove porte.

Quali sono i toui piani per il futuro? Andrai in tour nel 2024 o scriverai qualcosa di nuovo?

Ho in programma alcuni tour per il 2024, ma ho anche molti progetti creativi e collaborazioni che voglio portare avanti. Non vedo l’ora di finire di scrivere il prossimo album e di dare una ventata di aria fresca ad alcune canzoni scritte a metà.