Credit: Bandcamp

The Jesus Lizard svelano i dettagli di “Rack” il loro primo disco in oltre 26 anni.

L’album che uscirà il 13 settembre su label Ipecac è nato nel 2019 ed è stato in parte registrato agli Audio Eagle, studi di Akron, Ohio di proprietà di Patrick Carney batterista dei Black Keys, insieme al produttore Paul Allen.

Il primo singolo in ascolto è “Hide And Seek”:

La band, che si era riunita nel 2017, ha pubblicato il suo ultimo lavoro, “Blue”, nel 1998. Il 15 marzo del 2021 sulle nostre pagine avevamo celebrato i 30 anni di “Goat“, disco più celebre della band di Austin prodotto da Steve Albini che come riportato nel libro “The Jesus Lizard Book“, aveva definito i JL the best musicians I’ve ever worked with.

“Rack” tracklist:

1. Hide & Seek

2. Armistice Day

3. Grind

4. .What If?

5. Lord Godiva

6. Alexis Feels Sick

7. Falling Down

8. Dunning Kruger

9. Moto(R)

10. Is That Your Hand?

11. Swan the Dog