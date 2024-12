Paul McCartney ha parlato dell’esecuzione dal vivo del brano dei Beatles “Now And Then”, rivelando che per lui è molto toccante.

Il leggendario membro dei Fab Four era impegnato nell’ultima tappa del suo tour “Got Back” e si è esibito al Co-Op Live di Manchester il 15 dicembre. Durante lo spettacolo, Macca ha eseguito “Now And Then”, l’ultimo brano dei Beatles con tutti e quattro i membri originali.



In un filmato catturato dai fan, si vede il musicista sul palco, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi, che si prende un momento per osservare il pubblico prima di continuare ad applaudire.

Parlando al Mirror dell’esecuzione del brano, creato da John Lennon negli anni ’70 e completato nel 2022 da McCartney e Ringo Starr con l’aiuto dell’IA, ha dichiarato: “È davvero fantastico. Quando introduci una nuova canzone, anche se si tratta di una vecchia canzone, come ‘Now and Then’, la prima reazione è che la gente non sa bene cosa sia o cosa tu stia facendo. Ma durante i concerti, si fanno un’idea. La voce si sparge su Internet, insomma. Quindi ora la reazione è davvero forte, e per noi è fantastico suonarla perché è una bella canzone da fare e per me è particolarmente bello perché è una canzone di John. Quindi è molto emozionante per me. Mi piace molto. Mi piace farla e sembra che piaccia anche al pubblico“.

“Now And Then” era stata anticipata da McCartney l’anno scorso, quando aveva confermato che stava lavorando con Starr su quella che sarebbe stata l’ultima canzone dei Beatles nella loro discografia.

“Now And Then” è stata creata a partire da uno dei nastri demo di John Lennon ed è stata completata con l’aiuto dell’IA, che è stata utilizzata per estrarre le voci del defunto musicista dalla registrazione iniziale, in modo che Macca e Starr potessero lavorarci.