Mica male ‘sto debut album di Skinner (vero nome, Aaron Corcoran). Il musicista irlandese, infatti, ha realizzato un disco decisamente ispirato e al cui interno riescono a convivere la grandine musicale della scena new-wave newyorkese con l’urgenza dance-punk di alcuni gruppi britannici, presenti e passati.

Credit: Bandcamp

Quel che ne esce, è un ottimo miscuglio di generi che rallegreranno– non poco – tutti coloro che hanno amato (e magari amano ancora) formazioni a stelle e strisce come Kid Creole & The Coconuts e James Chance and the Contortions (ma anche alcune cose dei cari vecchi Pixies). Sì, insomma, questo “New Wave Vaudeville” è un progetto dannatamente accattivante che gira intorno a dieci brani oltremodo ruspanti (nell’accezione migliore del termine, naturalmente). “Sour Milk”, per esempio, è una sorta di marcetta ballabile in cui il Nostro si diverte a zigzagare da una nota all’altra come un taxi impazzito dalle parti di New York City, mentre nella ballabilissima title-track – che va ad aprire il disco in questione – percussioni limpide e sfavillanti linee di basso trasportano l’ascoltatore all’interno di un universo caotico ma maledettamente evocativo.

E lo stesso discorso, se vogliamo, vale pure per una delle tracce centrali del lotto, ovvero, la dinamitarda “Do Re Mi Fa” (condita, tra l’altro, da un falsetto post-apocalittico). E se “Jesus Wore Drug” rappresenta una sorta di omelia post-punk, “Spiralling” è una pseudo-ballad che esplode sul finale come un film di David Fincher. Skinner, in pratica, è stato bravo nel confezionare un album che proseguisse – in maniera simile, ma ben più articolata – quanto fatto intravedere con l’EP del 2021, “Gunge”.

Le atmosfere Jazz, funk, la sunnominata grandine new-wave, sono solo delle scuse per sciorinare dieci pezzoni in cui il polistrumentista di Dublino riesce a mettere in evidenza tutto il proprio Sapere musicale. Altroché. Del resto, basta ascoltare il bel finalone (stratosferico) di “Here Comes The Rain” per riuscire a capire (definitivamente) di trovarsi al cospetto di un artista vero. Poco da aggiungere. Provando a tirare un po’ le somme, dunque, potremmo definire “New Wave Vaudeville” come l’opera prima di un musicista che sembra uscito fuori da un disco dei The B-52s e che ha fatto di Dublino la sua Grande Mela.

Per carità, non si tratterà del debutto migliore di sempre, ma il disco numero uno di Skinner è puro nettare per palati fini e per tutti quelli che disdegnano allegramente la musica da sottofondo. Tradotto in soldoni, ci troviamo di fronte a uno dei lavori più interessanti di questo primo quarto d’anno.