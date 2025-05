Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto.

PETER DOHERTY – “Felt Better Alive”

[Strap Originals]

indie-rock

“Il mio momento di massima fantasia è come nel film Yesterday, dove c’è una sola persona a conoscere le canzoni dei Beatles“, ha detto Doherty a NME. “Prima che quel film fosse scritto e realizzato, avevo questa fantasia quando ero bambino. Guardavo Top Of The Pops con Oasis, Blur e Pulp e facevo finta di aver scritto io le canzoni. È questo il senso del cantare davanti allo specchio con la spazzola per capelli, no? Ho portato la cosa a un altro livello, immaginando che queste persone non fossero mai nate e che il resto del mondo non avesse sentito le canzoni, quindi dovevo renderle note“.

TUNE-YARDS – “Better Dreaming”

[4AD]

elettronica-dance

Distrazione, depressione e cuori spezzati regnano sovrani nel 2025. “Fare arte al giorno d’oggi è per me una lotta per mantenere la concentrazione; viviamo in un’epoca di interruzioni“, afferma Garbus parlando del sesto album dei Tune-Yards, “Better Dreaming”. Sventolando con orgoglio una bandiera antifascista, liberatoria e freak, “Better Dreaming” contiene alcuni dei brani pop più fluidi, funky e diretti dei Tune-Yards fino ad oggi, e sì, ci si può ballare. E quando lo farete, preparatevi a sudare qualcosa che è rimasto a lungo dentro di voi, nel profondo.

BEN FROST – “Under Certain Light and Atmospheric Conditions”

[Mute]

sperimentale- elettronica

“Under Certain Light and Atmospheric Conditions” è il risultato di due anni di concerti dal vivo, improvvisazioni durante i soundcheck e registrazioni sul campo. È uno spazio onirico di 38 minuti fatto di jet lag, integratori di melatonina, folle urlanti e tecnologia che non funziona. Frost è stato affiancato da Greg Kubacki dei Car Bomb e dal compositore audiovisivo Tarik Barri. Sono stati accompagnati anche dal sound designer Carlos Boix, le cui registrazioni delle esibizioni live dell’ultimo anno sono state sapientemente intrecciate nell’album da Frost.

NICCOLO’ FABI – “Libertà negli occhi”

[Sony]

pop-cantautorale

L’album è il risultato di dieci giorni trascorsi in una baita in Val di Sole, immersi nella quiete invernale della montagna, lontano dalla frenesia quotidiana, in una vera e propria residenza artistica.

BOUQUET – “Spellbreaker”

[Ulrike Records]

indie-pop

Si rivede il duo di Los Angeles: Carolyn Pennypacker Riggs e Max Foreman portano avanti la loro concezione sonora a base di minimalismo e dream pop: romantici e sugestivi.

MISO EXTRA – “Earcandy”

[Transgressive Records]

indie-pop

“Earcandy” consolida lo status di Miso Extra come nuovo talento irrefrenabile e sicuro di sé, capace di trasformare l’emozione e la spontaneità del momento creativo in un piacere per le orecchie.

EZRA FURMAN – “Goodbye Small Head”

[Bella Union]

indie-pop-rock

Il titolo è preso dal testo di “Get Up”, brano delle Sleater-Kinney del 1999, e viene raccontato così dall’artista:

Riflette una band che raggiunge un nuovo picco di potenzialità… se fossi un giornalista musicale, lo definirei un disco emo prog-rock orchestrale cosparso di campioni. Grazie a Dio non sono un giornalista musicale!

PELICAN – “Flickering Resonance”

[Run For Cover]

alt-rock, metal

Sebbene la solida struttura sonora dei Pelican rimanga intatta, grazie alla registrazione di Sanford Parker (collaboratore fin dal loro primo EP), le canzoni di “Flickering Resonance” dimostrano un lato più umano della band. Brani come “Pining For Ever” e “Indelible” stuzzicano il doom metal dei Pelican, pur rimanendo esuberanti e sinceri, come una versione dei Texas Is The Reason messa in un paesaggio post-rock. Nel frattempo, brani come il singolo di punta “Cascading Crescent” sono un omaggio ai barlumi di gioia che si intravedono anche nei paesaggi più desolati, rappresentati da una cavalcata iniziale di riff pesanti che a metà brano si trasformano in un’esplosione di melodie più morbide.

RUFIGE KRU (GOLDIE) – “Alpha Omega”

[London]

elettronica

“Alpha Omega” è il suono con cui Goldie rivendica il terreno classico che lui, come punta di diamante di un movimento più ampio, ha conquistato nei primi anni ’90, quando era un artista di graffiti che produceva beat per i suoi partner e colleghi DJ Kemistry & Storm. Mentre la sua serie di 12″ Rufige Kru del 1992-’93 è stata fondamentale per il breakbeat hardcore e la sua transizione verso la D&B, aprendo la strada ai suoi classici Goldie, i successivi revival del nome Kru alla fine degli anni 2000 hanno lasciato noi e molti altri insoddisfatti. Non è così con questo album, che riassume perfettamente l’avanguardia e la disciplina della D&B della golden age della metà-fine anni ’90 in una dozzina di brani di incantevole rudezza, pieni di un senso di nostalgia per le cose belle, ma galvanizzati da un equilibrio tra futurismo tecnologico e romantica atemporalità.

BILLY NOMATES – “Metalhorse”

[Invada]

indie-rock

Le 11 nuove canzoni esplorano arrangiamenti blues, folk e pianistici che portano il suono punk di “Billy Nomates” in una direzione più pastorale. È il primo album di Billy Nomates realizzato in studio con una band al completo: la formazione comprende la bassista Mandy Clarke (KT Tunstall, The Go! Team) e il batterista Liam Chapman (Rozi Plain, BMXBandits), oltre a una partecipazione speciale del frontman degli Stranglers Hugh Cornwell in “Dark Horse Friend”. “Metalhorse” è un equilibrio di estremi. Facendo i conti con la perdita, l’insicurezza materiale e cercando di rimanere fedeli a se stessi su uno sfondo sempre più imprevedibile di caos globale, la bilancia avrebbe potuto facilmente pendere verso l’oscurità, ma più Tor Maries, titolare del progetto, ha dovuto resistere, più preziosi sono diventati quei piccoli momenti di felicità.

LIDO PIMIENTA – “La Belleza”

[ANTI-]

elettronica, alt-latina

Lido Pimienta torna alla ribalta con “La Belleza”, un nuovo album trascendentale creato in dialogo con la musica classica europea e la sua vita personale. Iconoclasta che crea musica e arte raffinata attingendo dalla sua esperienza di donna caraibica originaria della Colombia, Lido Pimienta segna con questa nuova opera un momento decisivo nella sua già straordinaria carriera.

JULIA SANDERS – “Dark Matter”

[autoproduzione]

americana, country

Intitolato come quella massa invisibile, misteriosa e concretamente presente che costituisce oltre il novanta per cento del nostro universo, l’album è dedicato a domande che solitamente è meglio non porre: esiste la vera felicità? Cosa succede quando moriamo? Qual è il senso della vita?

FINISTERE – “Una Rapida Mossa, Finistère Live”

[Tenderfoot Corps]

indie-rock

Nel 2013 i Finistère suonano al festival di The Exhibition Night, a Bergamo, in apertura alla leggenda Mark Gardener. Il live viene registrato a loro insaputa e archiviato. Nel 2016, dopo un solo disco pubblicato per Costello’s Records, la band si scioglie. Dieci anni dopo quel concerto, la registrazione compare magicamente da un hard disk abbandonato, dodici anni dopo è su tutte le piattaforme di streaming. Un documento di culto per una band di (micro) culto, fotografata all’apice dell’entusiasmo, appena prima del collasso. Una mezzora sull’orlo del precipizio, una rapida mossa.

M(H)AOL – “Something Soft”

[Merge]

post-punk

“Something Soft”, il secondo album dei M(h)aol, gruppo post-punk irlandese, è tutto tranne che morbido. Dalla prima nota del brano di apertura, trascinante, alle urla distorte dell’ultimo, “Something Soft” sembra in antitesi con il concetto stesso di morbidezza, sia dal punto di vista sonoro che tematico, affrontando senza compromessi il femminismo intersezionale, il benessere degli animali, il consumismo e la lotta per trovare un posto in un mondo privo di empatia. Ciò che offrono i M(h)aol è una catarsi in due forme: quella che si ottiene dall’aprirsi agli altri e quella che si ottiene dal distruggere qualcosa con giustizia.

STEVE VON TILL – “Alone in a World of Wounds”

[Neurot]

americana, folk, psych

“Alone in a World of Wounds” è un album di musica Americana dal tocco gotico, con droni psichedelici, bellissime melodie vocali malinconiche e arrangiamenti di violoncello che si dispiegano lentamente. Ispirato inizialmente dalla risonanza armonica del pianoforte e dei sintetizzatori e dal suo amore di lunga data per la musica ambient, “Alone in a World of Wounds” segue “No Wilderness Deep Enough” del 2021 in un’atmosfera riflessiva.

THE GENTLE GOOD – “Elan”

[Bubblewrap Records]

alt-folk

Scritto in un cottage isolato durante un soggiorno di un anno nelle Cambrian Mountains, l’album “Elan” dei The Gentle Good è un ritratto psichedelico della Elan Valley nel Powys, in Galles. Con brani in gallese e inglese, “Elan” esplora il paesaggio, la storia e la politica di questa zona remota, che fu allagata alla fine dell’epoca vittoriana per fornire acqua a Birmingham.

THE SHERLOCKS – “Everything Must Make Sense!”

[TeddyBoy Records]

indie-pop-rock

Paladini di un pop-rock di matrice decisamente britannica gli Sherlocks tornano con il loro nuovo album a base di chitarre e cori dal taglio decisamente da stadio.

A/LPACA – “Laughter”

[Sulatron]

garage-rock

Gli A/lpaca si allontanano dallo “psych” per incorporare più elementi elettronici – pur rimanendo fedeli alle loro origini kraut e al loro spirito “sonico”, due delle caratteristiche che li definiscono. Anche i temi sono cambiati: “Il concept dell’album“, dicono, “è probabilmente una continuazione di ‘Make It Better’. La differenza è che il rimedio temporaneo alla vita, ciò che salva per un po’, non è più la musica, il club, il concerto e un mondo artistico da scoprire e in cui vivere, ma solo la presenza degli amici, l’effetto offuscante delle bevande e le ‘risate’ che allontanano le responsabilità e la routine quotidiana“.

BARDO POND – “Volume 4 & 5”

[Fire]

psych, indie-rock

Un doppio LP dei Bardo Pond che riunisce per la prima volta su vinile due dei loro rarissimi volumi di jam session. Ultima edizione di questa celebre serie, “Volume 4″ e “Volume 5″ contengono altri brani improvvisati in stile libero dell’ipnotico gruppo di Philadelphia. Catturano l’essenza pura della band, la cui esplorazione senza paura sfuma i confini tra struttura, caos, melodia e rumore. La musica dei Bardo Pond attraversa lo space rock, l’acid rock, il post-rock, lo shoegaze, il noise, il Krautrock e la psichedelia.

FRIENDSHIP – “Caveman Wakes Up”

[Merge]

alt-country

Un album per dormire e svegliarsi, camminare e guidare, cacciare e pescare, per bighellonare fuori da una stazione di servizio nella tundra infestata dai fantasmi. Va bene in ascensore, non è il massimo a cena. In “Caveman Wakes Up”, il secondo album dei Friendship per la Merge Records, la definizione storicamente ampia di musica country della band si allarga ancora di più. Chitarre caotiche sono compensate da pad di flauto, poesia confusa si contrappone a una sezione ritmica Motown, una canzone su Jerry Garcia e Betty Ford sfuma con un assolo di batteria, come se i Talk Talk provenissero da uno squallido seminterrato di Filadelfia e fossero guidati da James Tate.

SOOT SPRITE – “Wield Your Hope Like a Weapon”

[Specialist Subject]

indie-rock

Dall’uscita del loro singolo di debutto nel 2018, i Soot Sprite sono passati da progetto lo-fi bedroom pop composto da una sola donna a gruppo alt-indie shoegaze a tutti gli effetti. Dal punto di vista sonoro, “Wield Your Hope Like A Weapon” prende ispirazione da molti grandi nomi dell’alt-indie, creando un sound che fonde melodie scintillanti con un’energia grezza e viscerale. “Quando ho iniziato con i Soot Sprite ero ossessionata da ‘Clean’ di Soccer Mommy e ‘Cranberry’ di Hovvdy, ma per questo disco ho ascoltato molto il catalogo dei Sweet Pill, Ovlov & Wednesday”, spiega Elise Cook dei Soot Sprite. “Wield Your Hope Like A Weapon” è un album che parla fondamentalmente del rifiuto di lasciarsi sopraffare dall’apatia.

THE HIGH WATER MARKS – “Consult The Oracle”

[Meritorio]

indie-rock

Dopo una serie di album di successo negli ultimi anni, la band continua a portare il suo caratteristico sound fuzz-pop a nuovi livelli. Fondati da Hilarie Sidney (Apples in Stereo, Elephant 6) e Per Ole Bratset, i The High Water Marks si sono evoluti in un dinamico quartetto con Logan Miller e Oystein Megard che aggiungono nuova energia alla loro musica. “Consult the Oracle” promette un mix di melodie contagiose, ricche armonie e il caratteristico spirito DIY della band.

YUNO – “Blest”

[Sub Pop]

indie-pop

Con “Blest”, Yuno evolve il sound malinconico e introspettivo dell’EP “Moodie” del 2018 in un pop più ampio, stratificato e cinematografico. L’artista arricchisce il proprio universo sonoro – nato tra le pareti della sua cameretta in Florida – con elementi di dream-pop, rock, trap e psichedelia, dando forma a brani che parlano di connessione e vulnerabilità in un’epoca frammentata come quella dei social media.

ACQUADISTILLATA & RIBALTAVAPORI – “Acqua Distillata canta Ribaltavapori – Volume Uno”

[Dumba Dischi]

cantautorato

“Acqua Distillata canta Ribaltavapori” è un progetto che prende vita da un’esigenza profonda e dal rifiuto di adeguarsi al rumore incessante del nostro tempo. La scelta stilistica ne è la prova con il cantautorato che incontra la musica sinfonica. Scritto interamente da Ribaltavapori e co-prodotto con Alessandro Giorgiutti (Sesto), si configura come un concept che esplora tematiche di attualità come l’inquinamento, lo spreco e il surriscaldamento globale, invitando l’ascoltatore a una riflessione profonda sulla società contemporanea.

MERCANTI DI LIQUORE – “Non ci troverete mai”

[IRD/Maremmano Records]

combat-folk

Un disco che è fin dal titolo un manifesto: dieci tracce tra combat-folk, rock e suggestioni latinoamericane, con momenti più intimi e una scrittura che non fa sconti, rivendicando scelte, posizioni e identità. Guidati da Lorenzo Monguzzi, i Mercanti di Liquore tornano a distanza di anni con un lavoro solido, coerente e carico di vita. Attivi da quasi trent’anni, hanno collaborato a lungo con Marco Paolini e si sono recentemente riuniti con una formazione rinnovata dopo l’esperienza collettiva del 45 giri “Lombardia“ (2021), realizzato con Emergency e oltre 30 artisti della scena italiana.

LAW J. DINERO – “Gloryland”

[autoproduzione]

indie-psycho-rock

La ricerca di una strada che porti verso un futuro luminoso, la sensazione di un supporto invisibile che fa da guida. Con il suo nuovo LP “Gloryland”, Law J. Dinero costruisce meticolosamente una raccolta di canzoni che suona come un’antologia riempita di storie e vicende d’altri tempi. Lungo un vero e proprio viaggio, l’album si dipana secondo curve naturali scavando nel panorama sonoro tipico della canzone tradizionale statunitense; ad episodi più intimi (“You’ll Feel Fine”, “Goodbye And Nothing More”) si alternano momenti più movimentati, che variano dal ballabile (“Pray With Me”, “The Ones You Kill In Your Dreams”) al cinematografico (“A Real Change”, “(I’m Gonna Warm Your) Lonely Soul)”. Il risultato è un disco ruvido ma accogliente, che immerge l’ascoltatore in paesaggi musicali troppo spesso dimenticati dalla musica contemporanea.

ARTIFICIAL GO – “Musical Chairs”

[Feel It Records]

indie-pop

Sulla scia del successo di “Hopscotch Fever” del 2024, gli Artificial Go di Cincinnati tornano con altri dieci brani di post-punk chamber pop esistenziale. “Musical Chairs” riprende abilmente l’eccitabilità spigolosa di “Hopscotch Fever” e amplia il proprio panorama stilistico pur mantenendo la stranezza New / No / Whatever Wave che ha affascinato gli ascoltatori al loro debutto: uno sforzo collettivo, certo, ma guidato dalla voce singolare e dai testi intelligenti e abili di Angie Willcutt.

LOUCANI – “Loucani”

[autoproduzione]

folk-cantautorato

Un lavoro autoprodotto in quattro anni di elaborazione sonora e testuale, condensato nella forma di un concept album anni Settanta. Dieci tracce prive di un concetto fondante che si appropriano dell’ambiente in cui la gestazione è avvenuta. Una ricerca di senso per tentativi: riletture personali permeate da geografie, culture e concezioni altre. La concezione sonora di Loucani deriva da una ricerca nell’accostamento di elementi intesi come esercizi, pratica tesa alla scoperta, utilizzando voci, corde pizzicate, legni, metalli, pelli e crini. Adopera le parole raccogliendo il lascito di Joni Mitchell, John Martyn, Maynard J. Keenan, passando per Luigi Tenco, Enzo Carella e Jacopo Incani.

THE HAPPYS – “Listen to The Happys”

[The Happys]

indie-rock

Formatisi nel 2012 dal cantautore Nick Petty, The Happys sono una band alternative rock della California settentrionale nota per il loro sound grezzo ed energico e per i testi emotivamente sinceri. Mescolando elementi di grunge, surf rock e punk, la band porta un tocco ribelle ma melodico alla scena alt-rock moderna.

PUSH PUPPETS – “Tethered Together”

[Flowering Tree Music]

indie-rock

Il fondatore e frontman Erich Specht racconta: “Questo album è un omaggio agli eccessi artistici degli anni ’70, che si tratti di un muro di voci sfasate o di un momento in cui chitarre e archi segnano una rapida linea tra una frase e l’altra. I brani sono molto vari ma coesi, e all’interno di una stessa canzone è facile essere trasportati altrove“. Con un songwriting impeccabile che brilla di armonie ricche, chitarre spigolose, tastiere drammatiche e archi sostenuti da una sezione ritmica incalzante, Specht riflette sulle relazioni e sulla perdita, così come sul peso e la gioia della vita, in modo poetico e spontaneo.

SLOW JOY – “A Joy So Slow At Times I Don’t Think It’s Coming”

[Mick Music]

indie-rock

C’è un bel mix di suoni in questo album, che condensa punk, grunge, shoegaze, pop. Un po’ troppo direte voi? Aggiungiamoci pure un tocco di emo, che non manca mai…

MATT MALTESE – “Hers”

[Tonight Matthew]

indie-pop

Il sesto album in studio di Matt Maltese è il più introverso e intimo fino ad oggi, nonché il primo progetto interamente autoprodotto dopo il secondo album “Krystal”. “Hers” esiste in un mondo crepuscolare, dove testi sinceri e umorismo sottile si fondono con il delicato tremolio degli archi o il suono di un vecchio pianoforte scricchiolante. Sebbene le ferite siano ancora aperte, Maltese ha realizzato “Hers” con il senno di poi di diversi anni di prospettiva sugli eventi che lo hanno ispirato, elaborando le complessità di una relazione sentimentale seria e della sua fine attraverso lo specchietto retrovisore.

WYLDLIFE – “sorted.”

[Wicked Cool Records]

indie-rock

“È come rovesciare una grande scatola di pezzi di un puzzle”, dice il frontman e autore dei testi Dave Feldman. “È tutto sparso ovunque, proprio come noi. Ma ora è tutto in ordine”. Il titolo è sia un riferimento allo slang britannico che una riflessione ironica sul lungo percorso che ha portato alla sua creazione. Ma quei pezzi si incastrano in dieci brani meravigliosi, disgiunti ma in qualche modo omogenei, che colpiscono forte, veloci e sporchi, offrendo il cocktail caratteristico dei WYLDLIFE: rock accattivante, irriverente e tagliente, più incisivo che mai.

ARM’S LENGHT – “There’s A Whole World Out There”

[Pure Noise]

indie-rock

“There’s A Whole World Out There” segna un’evoluzione significativa per gli Arm’s Length. Sebbene Steinberg abbia scritto la maggior parte del materiale da solo, l’intera band ha contribuito a dare vita a queste canzoni in studio. Le difficoltà personali di Steinberg, che ha affrontato apertamente nei suoi testi, sono al centro della creazione dell’album. Egli confessa che nel periodo precedente alla scrittura di questo disco era “mentalmente più malato” che mai. Eppure, è proprio affrontando queste intense esperienze che l’album ha preso vita con tanta urgenza e onestà. “Le canzoni non sono scritte per nessun altro“, dice, sottolineando l’emozione cruda e senza filtri che guida il sound e i testi dell’album.

LIA BRASWELL – “Rising”

[Miss Potato Head]

indie-pop-rock

“Rising” è l’ LP di debutto di Lia Braswell. Vi siete mai chiesti come sarebbe se Weyes Blood passasse al synth pop? Beh, non chiedetevelo più, Lia propone un album mistico e ultraterreno, pieno di brani synth pop che faranno ballare i goth nei club. Lia è una cantante audace che trae chiara ispirazione dall’uso spontaneo della voce di Kate Bush e da Victoria dei Beach House, le cui melodie misteriose sono senza tempo. Lia prende queste ispirazioni e le intreccia nella sua voce per creare una sensibilità melodica straordinaria.

VALERIO BRUNER – “Maddalena”

[Ulisse Records]

classic-rock

Registrato a ottobre 2024 presso il Deck Lab Studio di Rimini con la produzione e gli arrangiamenti di Gianluca Morelli (Landlord), “Maddalena” è un album resistente, appassionato, speranzoso. Otto rock songs vernacolari ancora intrise della poetica e del piglio alla Bruce Springsteen – grande influenza per Valerio Bruner – ma con un respiro diverso, più maturo, anche grazie alla lavorazione a Rimini: «La Napoli di cui parlo è rock, punk, grunge, ha poco a che fare con un certo tipo di sonorità che guardano al Mediterraneo e alla World Music. Armonie e melodie antiche e meravigliose, ma che non rispecchiano, nella mia visione, i quartieri, i volti, le vite della “Napoli di frontiera” in cui sono nato e cresciuto e che racconto. Con Maddalena sentivo l’esigenza di andare oltre e di guardare oltre. Unire il sangue napoletano all’anima romagnola era una fusione che mi interessava e mi stimolava e dalla quale sapevo poteva nascere qualcosa di unico, nuovo, o quantomeno diverso da quello che ci si aspetta da un album in napoletano».

CALLIOPE – “Immagini Sensibili”

[Panico Dischi]

indie-pop

Dentro “immagini sensibili” ci sono storie vere, persone reali e animali fantastici ma non di fantasia, sentimenti esistiti per davvero, anche solo per un attimo. «Il disco – racconta Calliope – contiene un gruppo di canzoni nate tra i miei 25 e 30 anni. Anni di crescita e di scosse, di fondamenta che crollano e mani che ricostruiscono. Anni di solidificazione, quando scopri di aver sbagliato tutto e vuoi rimediare».

KOKOONN – “Unfolding EP”

[Factory Flaw]

indie-pop

Il titolo del progetto nasce dalla necessità di svelarsi dopo una lunga attesa, un punto d’inizio che però contiene già il seme di un’evoluzione in atto. Kokoonn spiega così l’idea di “Unfolding”: “I brani sono stati scritti tra giugno 2024 e gennaio 2025, in un processo che ha intrecciato simultaneamente composizione, scrittura e produzione. Questo perché, per la prima volta, ho voluto immaginare un lavoro più completo che andasse oltre la pubblicazione sporadica di qualche singolo, come avevo fatto fino a quel momento. Così, ho seguito il flusso senza fretta, ma con la consapevolezza che stavolta ne sarebbe uscito un EP.” I testi di “Unfolding” sono profondamente personali, intimi e in gran parte condividono lo stesso nucleo emotivo: una sensazione di smarrimento e il desiderio profondo dell’artista di ritrovarsi. Questo EP è anche un modo per ricominciare da lì.

JACOPO MARTINI – “Canzoni EP”

[Zefiro Records]

indie-pop-folk, cantautorale

Formatosi al Berklee College of Music, Jacopo unisce influenze italiane e internazionali in un linguaggio sonoro personale, dove convivono Gino Paoli e Devendra Banhart, Van Morrison e Randy Newman. Il suo stile mescola eleganza, ironia e uno sguardo sempre sincero sulle cose. Il titolo del nuovo EP è semplice quanto diretto: “Canzoni”. Perché è proprio di questo che si tratta: canzoni scritte con sincerità, senza sovrastrutture, nel tentativo di restare fedeli a un’urgenza creativa profonda e autentica. Un progetto intimo e artigianale che vive di dettagli sonori caldi e melodie rétro, filtrati da un gusto pop personale e contemporaneo e da una visione elegante e a tratti sensuale.