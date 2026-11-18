Il terzo album degli Swansea Sound mixa surf, post-punk, pop-punk, power-pop mantenendo alta l’attenzione dall’inizio alla fine sia per la coinvolgente simpatia lirica che traspare dall’intera produzione e sia per il coinvolgimento compositivo che il quintetto di Swansea mette in atto. Arrivati al terzo album, con in cantina diversi EP, la band preferisce utilizzare il canale Bandcamp anziché il consueto Spotify per promuoverlo. Questa è già di per sé una scelta di rottura con un intero sistema di show-biz che demarca anche e soprattutto i testi. Un album “energetic and witty”, quindi tonico, vitalizzante ed ironico.

Credit: Bandcamp

Gli Swansea Sound sono Hue Williams alla voce (The Pooh Sticks), Amelia Fletcher chitarra e seconda voce, Rob Pursey al basso (Talulah Gosh, Heavenly, The Catenary Wires), Bob Collins alla chitarra (The Dentists) e Ian Button alla batteria (Death in Vegas, Thrashing Doves, Heavenly, Railcard). Detta in modo informale, di certo non sono musicisti di primo pelo e la scelta di una maggiore espressività e libertà di distribuzione gli permette di ritagliarsi uno spazio in quella categoria una volta più serrata di indie band che gli attribuisce una maggiore autorevolezza. Non perché le major non abbiano aitanti cavalli nelle proprie scuderie, ma in un mondo così vorace fa piacere sapere che c’è ancora chi resiste.

Resistere soprattutto alle tentazioni della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, della sostituzione del lavoro umano con quello in mano alla robotica e agli algoritmi, dell’egemonia delle Big-Tech che governano le nostre scelte ed intenzioni, che ci inculcano idee che non sapevamo neanche di avere, industrie che indirizzano i nostri acquisti anche quando non abbiamo una reale necessità, realtà che sfruttano e che non restituiscono equamente ai propri impiegati e consumatori. In poche parole: resistere al presente.

Pietra miliare di questi concetti è “I Sold My Soul On E-Bay“, inserita nel primo album degli Swansea Sound “Live At The Rum Puncheon”. Anche in questo nuovo album, i testi sono ironici e auto-ironici – self-mocking – e i dialoghi a tratti surreali tra Hue e Amelia edulcorano una realtà preoccupante e la risposta è l’umorismo illuminato ed intelligente che oltre a far sorridere fa riflettere e che forse preoccupa più della realtà stessa. La musica che infonde consapevolezza e che porta a scegliere vie alternative all’esistenza, accettando e criticando le derive del mondo contemporaneo senza darsi però per spacciati, restituendo speranza e futuro.

“Mean To Be Mean” è il singolo che evoca i Ramones di “Blitzkrieg Bop” e le rampe con le skateboard nelle ambientazioni cittadine del videogioco Tony Hawk’s Pro Skater, dal ritornello catchy che echeggerà per giorni e giorni in fila al supermercato o alla fermata dell’autobus; “The Grease That Oils the Wheels” cita il dominio economico di Uber e Deliveroo e il lavoro degli influencer come opinion leader per le multinazionali; “Double de-clutch” è un’ode al Dylan Thomas book-bus, una libreria itinerante guidata da Jeff Towns che rovescia il concetto del lettore che entra in libreria, portando direttamente i libri al lettore come ad esempio fuori i vari festival musicali del Galles, in cui tra una birra ed un concerto ci si può rilassare con la lettura.”That Life” è un inno al mondo prima che la tecnologia lo governasse, riportando la band ad una dimensione infantile ed utopica a cui non si potrà ormai più ritornare.

Tutto l’album ruota intorno alla realtà che è davanti ai nostri occhi e che direttamente o indirettamente alimentiamo perché d’altronde non ce n’è un’altra. Ognuno prova a viverla alla sua maniera, più o meno inglobato e ingollato dalle tentazioni viral-consumistiche, l’importante è restituire alle nostre identità il sarcasmo e l’ironia che ci rendono umani.