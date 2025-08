Sesto album per i The Last Revel da Minneapolis nati nel 2011 e tornati dopo una pausa nel 2021. Lee Henke, Ryan Acker, Vinnie Donatelle e Lauren Anderson sono rimasti sorpresi dalla calorosa accoglienza ottenuta in America dall’ultimo disco “Dovetail” e per “Gone For Good” si sono affidati a Dave Simonett dei Trampled By Turtles nel ruolo di produttore.

Credit: Chris Murphy

Folk, americana, forte istinto melodico sono da sempre loro caratteristiche messe ancor più in evidenza in questi dieci brani. Banjo, chitarre acustiche e violino trascinano “Solid Gone” e “Static”, il ritmo indiavolato di “Go On” e “Jealousy” con Lauren Anderson alla voce sono piacevoli da ascoltare.

“Wait Up” e “Simple Wheel” ricordano i Mumford & Sons inevitabile paragone per chiunque si cimenti con queste sonorità ma i The Last Revel ne escono a testa alta. “Holy Moly” è il momento più malinconico, “Tall Grass” coi suoi arpeggi decisi e le armonie vocali di “Until Death” sono piuttosto intense ma il brano migliore è sicuramente “Porcelain” dolce e nostalgica.

C’è una convinzione diversa nelle canzoni di “Gone For Good”, la sensazione di star ascoltando una band che ha ritrovato e sta ritrovando se stessa con una voglia di suonare contagiosa in un album dal sound sincero e genuino che anche grazie al lavoro dietro le quinte di Simonett diventa una piccola ode alla passione per la musica.