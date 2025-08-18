Credti: press

I Godspeed You! Black Emperor è l’ultima band di un certo peso ad aver ritirato la propria musica da Spotify. Ma non solo, la band post-rock canadese ha rimosso quasi tutta la sua discografia da tutti i principali servizi di streaming.

Al momento, nessun album dei Godspeed You! Black Emperor è disponibile in streaming su Spotify o Tidal. I due album della band per la Kranky, “F# A# ?” del 1998 e “Lift Your Skinny Fists like Antennas to Heaven” del 2000, sono ancora disponibili su Apple Music, ma per poco.

Il catalogo dei Godspeed You! Black Emperor può ancora essere acquistato e ascoltato in streaming su Bandcamp.



I canadesi sono gli ultimi, in termini di tempo, a compiere questo gesto. Deerhoof, Xiu Xiu e King Gizzard & the Lizard Wizard hanno tutti lasciato Spotify negli ultimi due mesi. Tutti e tre i gruppi hanno citato gli investimenti militari effettuati dal CEO di Spotify Daniel Ek come causa scatenante della decisione.

L’anno scorso, i Godspeed You! Black Emperor hanno pubblicato l’album “No Title As of 13 February 2024 28,340 Dead“.