I Babyshambles sono tornati con il loro primo singolo dopo 12 anni, “Dandy Hooligan”.

Il brano anticipa il tour inglese di reunion della band londinese del 2025, che inizierà la prossima settimana.

“È una canzone reggae-ska-pop ben riuscita, elegantemente realizzata…con una melodia dolce da seguire con il tuo bastone da passeggio affilato“, ha detto Pete Doherty.

“Dandy Hooligan” è vagamente ispirata alle avventure di Bob Morris, collaboratore dei Babyshambles, che ha prestato servizio per molti anni nelle file antinaziste. Morris è, tra l’altro, il protagonista del video musicale ufficiale, girato da Roger Sargent a Soho.