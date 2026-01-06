Credit: Kris Kesiak

A distanza di tre anni dall’uscita di “Wonderland”, i Seafret torneranno il prossimo 27 marzo, via Nettwerk Music Group, con il loro quarto LP, “Fear Of Emotion”.

Il disco è stato scritto e registrato nel corso del 2025 e prodotto dai loro collaboratori di vecchia data Steve Robson e Sam Miller.

Il duo alt-folk dello Yorkshire dice:

Le canzoni di “Fear of Emotion” nascono da tutto ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni: i momenti luminosi e belli e le ombre che li hanno accompagnati. Non volevamo che ci fosse nemmeno un brano che non fosse sincero o radicato nella realtà, e pensiamo di esserci riusciti. Realizzare questo disco è stata una gioia dall’inizio alla fine. Le collaborazioni hanno aggiunto una magia che non avremmo potuto creare da soli.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Signal Fire”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il gruppo inglese spiega che la canzone è sta

scritta per ricordare che c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarti e che non devi mai affrontare il buio da solo. La storia raccontata nei versi è incentrata su una relazione, ma volevamo che il ritornello fosse più universale e andasse oltre.

“Fear Of Emotion” Tracklist:

1. River Of Tears

2. Signal Fire

3. Cloud

4. Desert Heart

5. Standing By You

6. Driftwood (featuring James Morrison)

7. Wait

8. Five More Seconds (featuring KT Tunstall)

9. Love In Reverse

10. Guilty

11. Wasted On You

12. Nobody Sees Us (featuring Katie Gregson-MacLeod)