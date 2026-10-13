Credit: Bee Monelle

The Blues Aeroplanes, storica band di Bristol, torneranno il prossimo 27 novembre, via ArtStar Records, con il loro quattordicesimo LP, “Tales From The Silver Lounge“, che arriva dopo le due compilation pubblicate lo scorso anno dalla Chrysalis Records, “Magical Realism: The Best Of The Blue Aeroplanes” e “Outsider Art: The Other Best Of The Blue Aeroplanes”.

I Blue Aeroplanes propongono ormai da quattro decenni il loro caratteristico stile di sprechgesang chiassoso e non mostrano alcun segno di rallentamento. Guidati dall’inimitabile Gerard Langley, la band crea un mondo completamente nuovo in cui raccontare la storia del Silver Lounge (che la band descrive come un bar di quartiere un po’ losco a tema anni ’50 su un pianeta senza nome) e dei suoi abitanti, con ogni brano basato su conversazioni ascoltate per caso.

Naturalmente, anche le canzoni stesse ci accompagnano in questo viaggio, con poesie che trattano di omonimi, termini di falconeria, Don Marquis, cartoline, mitologia greca, Tesla abbandonate e la Prima guerra mondiale.

Il singolo principale, “The Silver Lounge”, prende il nome da un dipinto di John Byrne, che è anche la copertina dell’album. Durante i lunghi periodi di degenza in ospedale negli ultimi anni, una delle attività a cui Gerard si dedicava era la lettura di cataloghi di mostre. Il dipinto di Byrne, raffigurante un locale chiuso da tempo sulla Paisley High Street, non è solo la copertina di questo album, ma ora è anche appeso con orgoglio nel suo salotto. I clienti immaginari del caffè raffigurato nel dipinto si intrecciano con altri temi e con elementi tratti dalla vita della band e di Gerard, costituendo la base della maggior parte dell’album.

Il frontman commenta così il nuovo singolo:

“Silver Lounge” è un viaggio punk tra ricordi un po’ da incubo, ispirato alle conversazioni ascoltate per caso al Silver Lounge, un bar malfamato sul molo di un pianeta ispirato alla Gran Bretagna degli anni ’50. Il bar, la cui clientela spazia tra galassie ed epoche diverse, ha una pessima reputazione e le conversazioni che vi si sentono sono altamente inaffidabili. Ma ai clienti piace cantare tutti insieme nelle prime ore del mattino, quindi abbiamo aggiunto un ritornello travolgente. È un’emozionante evocazione di una notte ricordata a metà (non bevete i cocktail) al leggendario Silver Lounge, il tutto racchiuso in due minuti e venti secondi in cui la vivace poesia degli anni ’50 incontra gli Adam & The Ants. E non dovete nemmeno prenotare un volo interplanetario per arrivarci!

“Tales From The Silver Lounge” Tracklist:

1. Silver Lounge

2. Going To Heaven In A Handcart

3. Soap Star

4. We Must Stop Meeting Like This

5. The Post-War Occupation Of Jealous Town

6. Billy McCrae

7. Make Something Happen

8. Give Her The Bells And Let Her Fly

9. Doll Parts

10. Birds And Snakes

11. Apostrophe Catastrophe Apostrophe