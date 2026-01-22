Gennaio è il mese dei compleanni importanti per la band capitanata da Alan Sparhawk e Mimi J. Parker. Avevamo celebrato nel 2025 l’anniversario di “The Great Destroyer”, ora torniamo ancora più indietro nel tempo. “Things We Lost In The Fire”, quinto album dei Low e secondo uscito per l’etichetta Kranky (un periodo aperto da “Secret Name” che si sarebbe chiuso nel 2002 con “Trust”) è un disco sempre minimalista nell’approccio ma capace di regalare forti emozioni.

L’incontro con Steve Albini ha cambiato il suono della band di Duluth, che s’inoltra spesso in territori sperimentali, magnetici e malinconici (l’intensità spettrale di “Whitetail”) senza tralasciare momenti venati di rock o rinunciare ad armonie ben congeniate (evidenti in “Sunflower”, nella tagliente “Dinosaur Act”). La voce di Mimi J. Parker culla oggi come allora nella splendida “Laser Beam”, perla nascosta e mai troppo citata in un album giustamente ricordato per la delicatezza di “Kind of Girl” e l’energia dirompente, melodica, un po’ dark di “July” e della conclusiva “In Metal”.

La calma solo apparente di “Embrace” e “Closer”, l’incredibile falsetto che trascina “Whore”, l’arrangiamento di “Like A Forest”, l’uso degli archi diligente, mai invasivo e i testi profondi, mai banali rendono “Things We Lost In The Fire” un ascolto spiazzante e piacevole nonostante i dubbi passati e presenti di Alan Sparhawk che non lo ha mai annoverato tra i suoi preferiti.

Una quiete cupa e turbolenta, questa è la vera forza dei Low che emerge cristallina quando il viaggio diventa pericoloso, la strada accidentata e il destino incerto in tredici brani che alternano pugni e carezze, rabbia e dolcezza. Volevano fare un disco pop e forse no, non ci sono riusciti ma hanno creato qualcosa di meglio: un piccolo capolavoro, l’album invernale per eccellenza.

Data di pubblicazione: 22 gennaio 2001

Registrato: Electrical Audio (Chicago)

Tracce: 13

Lunghezza: 53:15

Etichetta: Kranky

Produttore: Steve Albini

Tracklist:

1. Sunflower

2. Whitetail

3. Dinosaur Act

4. Medicine Magazines

5. Laser Beam

6. July

7. Embrace

8. Whore

9. Kind of Girl

10. Like a Forest

11. Closer

12. Untitled

13. In Metal