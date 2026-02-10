Credit: Agathe Rousselle

Il prossimo 24 aprile, via Drag City Records, Tim Presley pubblicherà il suo ottavo LP con il moniker di White Fence, “Orange“, che arriva dopo oltre sette anni dal precedente, “I Have To Feed Larry’s Hawk”.

Il musicista californiano racconta che il suo nuovo disco parla di

Amore/perdita, dipendenza/riabilitazione e uno sguardo lungo e attento allo specchio (attraverso il riflesso di una vetrina a San Francisco). Ma anche l’assurdità della vita… Volevo cantare con tutto il cuore. Cantare la vita.

Passando dai suoni pop frastagliati e nervosi degli anni ’60-00000, la nitidezza del sound rock di “Orange” offre a Tim Presley proprio ciò di cui aveva più bisogno: uno spazio aperto per cantare tutto ciò che desidera. Davanti al mixer con Tim (e anche dietro la batteria!) c’è Ty Segall, che ha anche prodotto “For the Recently Found Innocent” del 2014. Insieme, con l’aggiunta di alcune tastiere di Alice Sandahl e due cameo alla batteria del sempre impeccabile Dylan Hadley, creano uno spazio pulito e non affollato in cui inserire tutto il rock ‘n balladry, giocando con i generi musicali in tutto l’album come dei Kinks dell’era spaziale.

Il primo estratto si chiama “Your Eyes” ed è accompagnato da un video diretto da Agathe Rousselle.

“Your Eyes” brilla di energia pulita e anima bianca (a volte con occhi neri e blu). Aprendo con colpi di rullante che colpiscono allo stomaco, Tim dipinge il romanticismo con accordi di chitarra solari, portando la canzone al culmine melodico.

“Orange” Tracklist:

1. That’s Where The Money Goes (Seen From The Celestial Realm)

2. I Came Close, Orange For Luck

3. Your Eyes

4. Given Up My Heart

5. Unread Books

6. Evaporating Love

7. Reflection In A Shop Window On Polk

8. I Wanted A Rolex

9. When Animals Come Back

10. So Beautiful

11. Blind Your Sun