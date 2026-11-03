Credit: Jeremy Campos

A nove anni di distanza dalla loro ultima fatica discografica, gli A Hawk and a Hacksaw hanno annunciato ufficialmente il ritorno sulle scene con il nuovo album “Volume 8” (pre-order), in uscita il 5 febbraio per la Rocket Recordings (e distribuito in Nord America via Living Music Duplication).

Contestualmente all’annuncio, il duo formato da Jeremy Barnes (ex Neutral Milk Hotel) e Heather Trost ha condiviso il primo singolo estratto “Gayda”, accompagnato dal relativo videoclip:

Nato nei primi anni Duemila dall’amore condiviso per il folk dell’Europa dell’Est, per le tradizioni ottomane e per la ricerca etnomusicale, il progetto ritrova una nuova urgenza espressiva dopo un periodo di pausa dedicato ad altre avventure soliste e sociali. Spinti dalla necessità di rispondere attraverso la musica alle recenti tensioni e tragedie internazionali in Ucraina, Palestina e Iran, Barnes e Trost hanno registrato il disco in soli quattro giorni presso i Sonic Ranch studio in Texas. Nel lavoro i due polistrumentisti suonano quasi tutti gli strumenti — dal santur iraniano al yayl? tanbur turco, fino a violino, organo e percussioni tradizionali —, avvalendosi unicamente dei contributi corali del Sevda Choir.

Il singolo “Gayda” rielabora una tradizionale melodia matrimoniale turca, curda e armena, trasformandola in una cavalcata catartica ed elettrizzante guidata da violini distorti e percussioni tapan.

“Volume 8” tracklist: