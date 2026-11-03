Credit: Matteo Strocchia e Marco Servina

A soli sette mesi di distanza da “La fonte“, Cosmo ha ufficialmente annunciato l’arrivo del suo nuovo album in studio intitolato “Il fiore del futuro” (pre-order), in uscita venerdì 20 novembre per Columbia Records / Sony Music Italy / 42Records e già disponibile in preorder.

Un annuncio che l’artista piemontese aveva in realtà abilmente seminato nel corso dei mesi: dai dettagli nascosti all’interno del vinile de “La fonte” fino all’esecuzione a sorpresa dell’inedito “Desperado dell’amore” durante la data di chiusura del tour estivo all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Se “La fonte” rappresentava la dimensione diurna, introversa e sentimentale del suo recente percorso di ricerca — avviato nel 2024 con “Sulle ali del cavallo bianco” —, “Il fiore del futuro” ne costituisce il lato notturno, sensuale ed estroverso. Tra i due lavori si consuma una vera e propria continuità sonora e concettuale, segnata dal suono che lega la traccia finale del capitolo precedente all’apertura del nuovo disco. Attraverso una scrittura istintiva, strutture dilatate ed esplosioni di pura energia elettronica, il lavoro si presenta come un manifesto di speranza, libertà e intuizione artistica. L’album sarà disponibile nei formati CD e vinile (nelle varianti trasparente e rossa, anche in versione autografata).

“Il fiore del futuro” tracklist: