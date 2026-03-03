Ospiti di Triple j, nota emittente radiofonica pubblica australiana, i Turnstile hanno regalato una loro versione di “I Wanna Be Adored” degli Stone Roses.

Sul pezzo originale si è così espresso il cantante Brendan Yates:

Adoro questa canzone; è una delle mie preferite in assoluto. È anticonvenzionale, semplice e semplicemente, davvero, davvero bella.