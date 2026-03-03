Ospiti di Triple j, nota emittente radiofonica pubblica australiana, i Turnstile hanno regalato una loro versione di “I Wanna Be Adored” degli Stone Roses.
Sul pezzo originale si è così espresso il cantante Brendan Yates:
Adoro questa canzone; è una delle mie preferite in assoluto. È anticonvenzionale, semplice e semplicemente, davvero, davvero bella.
La chitarrista Meg Mills aggiunge:
E’ una delle linee di basso più iconiche di sempre. Penso che sia così potente nella sua semplicità.
Guarda la performance della band di Baltimora negli studi di TripleJ:
e ascolta l’intervista che hanno rilasciato:
La band per l’occasione ha anche suonato un brano tratto dal loro ultimo disco “Never Enough” uscito nel 2025: