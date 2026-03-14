A distanza di tre anni esatti da “Upside Down In Heaven“, i Crocodiles torneranno il prossimo 24 aprile, con il loro nono LP, “Greetings From Hell”, che uscirà per la indie-label bergamasca Wild Honey Records.

Per il nuovo album la formazione noise-pop di San Diego ha collaborato con Jonah Falco dei Fucked-Up, che lo ha prodotto e ha inoltre suonato la batteria.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Time Is Wasting Me”, accompagnato da un video diretto da Sam Macon.

La band californiana dice del brano:

Quando la canzone è stata scritta, era in origine solo una riflessione sull’invecchiamento e sullo scorrere del tempo. Qualche settimana prima di entrare in studio per registrare, la mia vita è stata stravolta e così ho modificato il testo. Il tempo a nostra disposizione è limitato e prezioso e, purtroppo, nella vita ci imbattiamo in manipolatori, maltrattatori, truffatori e bugiardi che finiscono per farci perdere tempo. Il testo ora riflette proprio questo. La vita è troppo breve per sprecarla con le persone sbagliate.