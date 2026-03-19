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I Soulwax hanno pubblicato un video che racconta il loro rave “After Hours”, il primo al mondo a tenersi agli Abbey Road Studios.

Il 21 febbraio, il duo di fratelli belgi ha organizzato un rave di cinque ore presso l’iconico studio di registrazione londinese per un gruppo selezionato di 300 fan, fortunati vincitori di un sorteggio online.

Ora hanno pubblicato un video, intitolato “Abbey Road After Hours”, in cui raccontano cosa è successo nei giorni precedenti l’evento. Il giorno prima hanno registrato un brano inedito nello Studio Due di Abbey Road, intitolato “Perfect We Are Not”, e l’hanno inciso direttamente su vinile, facendolo debuttare come brano di apertura del loro set rave 2manydjs.

È stata la prima volta che gli Abbey Road Studios hanno aperto le porte al pubblico per un evento del genere, con il rave stesso che si è svolto nel prestigioso Studio One.

Parlando prima dell’evento, i fratelli Dewaele hanno dichiarato: “È difficile dire se abbiamo un’attrazione perversa o sana per le idee folli, questo sta agli altri deciderlo, in realtà. Quindi ricevere una proposta folle è una cosa, ma riceverla dallo studio di registrazione più iconico della storia della musica è ancora più allettante. Accogliamo e accettiamo questa sfida e speriamo sinceramente che questo non sia l’ultimo rave ad Abbey Road.“