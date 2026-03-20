I Muse annunciano il loro decimo album in studio, “The WOW! Signal“, in uscita il 26 giugno su etichetta Warner Records e lo anticipano con il video di “Be With You”.

“The WOW! Signal” segna il ritorno dei Muse con un nuovo album dopo “Will Of The People” del 2022.

“The WOW! Signal” prende il nome da uno dei misteri interstellari più affascinanti del secolo scorso: un potente impulso radio della durata di 72 secondi rilevato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un’intensità che suggerivano una possibile origine extraterrestre. L’astronomo che scoprì l’anomalia cerchiò la sequenza “6EQUJ5″ e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa, dando questo nome al segnale e consolidando la sua posizione nella tradizione scientifica e nella cultura popolare.

Sebbene “Be With You” sia solo il primo assaggio di “The WOW! Signal”, i temi comuni tra la canzone e questo fenomeno parlano, come ci dice il comunicato stampa e la band stessa, delle forze che alimentano il nuovo disco: un mix di mistero cosmico, speranza esistenziale e l’esaltante possibilità di entrare in contatto con qualcosa di molto più grande di noi stessi.

Tracklist:

The Dark Forest

Nightshift Superstar

Shimmering Scars

Cryogen

Be With You

Hexagons

The Sickness In You & I

Unravelling

Hush

Space Debris