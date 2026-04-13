Pochi giorni fa gli Strokes hanno annunciato i dettagli del loro settimo LP, “Reality Awaits“, in uscita il prossimo 26 giugno via RCA Records / Sony Music.

La storica band indie-rock di NYC ha registrato il seguito di “The New Abnormal” (2020) insieme al noto produttore Rick Rubin, proprio come il precedente, e ha già condiviso un primo singolo, “Going Shopping”.

Oggi Julian Casablancas e soci annunciano anche le date del loro tour europeo che passerà anche dall’Italia con una data unica prevista per il 17 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di supporto Fat White Family e Alex Cameron.

I biglietti si trovano QUI.

L’Unipol Arena, tra l’altro, lancia il progetto “Rivoluzione Mobilità Green”, un piano strategico per ridurre l’impatto ambientale dei grandi eventi. Un’iniziativa congiunta di Comune di Casalecchio di Reno, Unipol Arena e Trenitalia TPER e la partecipazione attiva della Regione Emilia Romagna per una mobilità sostenibile e integrata al servizio del pubblico dei grandi eventi.

La sperimentazione partirà il 17 ottobre 2026 per il concerto della band americana, introducendo un biglietto ferroviario integrato (Bologna Centrale-Arena) e il pre-booking dei parcheggi tramite TicketOne.

Nel frattempo, l’11 aprile, gli Strokes sono stati tra i protagonisti del Coachella Festival, ecco alcuni estratti della loro esibizione:

Questa la loro setlist:



Bad Decisions

Hard To Explain

Selfless

Someday

Going Shopping

Juicebox

Last Nite

Under Control

You Only Live Once

The Adults Are Talking

New York City Cops

Reptilia

Automatic Stop

Take It Or Leave It

What Ever Happened?