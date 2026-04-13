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My New Band Believe: due date in Italia, a novembre, per il nuovo, vorticoso e imprevedibile progetto di Cameron Picton (Black Midi)

04.11.2026 Milano, ARCI Bellezza

05.11.2026 Torino, sPAZIO211

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Ci sono artisti che, anche quando cambiano forma, continuano a portarsi addosso e a conservare una precisa idea di “vertigine”. Cameron Picton, già bassista, co-vocalist e co-songwriter dei Black Midi, è un perfetto rappresentante di questa categoria: per niente interessato a confinarsi in un linguaggio, ma a metterlo piuttosto costantemente in crisi, in discussione, a disfarlo e ricomporlo in qualcosa di nuovo, più instabile, più ambiguo, più vivo, dinamico.

Diamo il benvenuto ai My New Band Believe, il suo nuovo progetto dalle coordinate affascinanti e inafferrabili, il cui disco d’esordio omonimo, pubblicato da Rough Trade l 10 aprile, è stato immediatamente inserito nei Best New Album di Pitchfork e accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Per noi 7,5 in pagella.

Ricco e disseminato di simbologie e significati numerici in cui nulla è lasciato al caso (ad esempio: l’album è lungo 2.193 secondi e la data della sua uscita dista esattamente 2.193 giorni dalla scrittura della sua primissima creazione artistica), è un viaggio stratificato e imprevedibile tra melodie barocche, tensione cameristica e scrittura sghemba ma allo stesso tempo profonda, avvolgente, capace di espandere ulteriormente l’immaginario di uno degli autori più intriganti emersi dalla scena britannica recente.