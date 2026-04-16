Johnny Whitney, Cody Votolato e Mark Gajadhar dei The Blood Brothers e Autry Fulbright II, ex membro degli OFF! e degli …And You Will Know Us By the Trail of Dead, hanno messo in piedi una nuova band, gli Evil Island: “Tiger Baby” è il loro primo singolo.

Whitney dice: “Abbiamo scelto Tiger Baby come primo singolo del nostro nuovo disco perché è un po’ come il bagel ‘everything’ delle canzoni registrate in quella sessione. È pesante, folle e caotico, ma anche molto orecchiabile e accattivante, ed è proprio questo il suono dell’intero disco, tutto racchiuso in una sola canzone.“

Ross Robinson, che ha prodotto il brano, aggiunge: “Questo è un disco che volevo realizzare da troppo tempo, sin da quando ho firmato e prodotto Burn Piano Island, Burn dei Blood Brothers. Penso che gli Evil Island siano la band più fottutamente figa del mondo e sfido chiunque a reggere il fuoco che questi ragazzi scatenano: sono i re dei re. Non riesco a credere che siamo riusciti a realizzare questa cosa, per me è un sogno artistico ed emotivamente violento che si avvera!“