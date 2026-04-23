I Quicksand hanno annunciato un nuovo album, “Bring On The Psychics“. Si tratta del loro terzo disco dalla reunion e del primo LP in cinque anni, seguito di “Distant Populations” del 2021, in uscita il 17 luglio per Equal Vision. È stato prodotto e mixato da Jon Markson.



Walter Schreifels afferma: “Per questo album, sono tornato a molte delle mie influenze precedenti sul tema ‘abbattere i muri’ o ‘iniziare oggi’. Indipendentemente dal fatto che ti piaccia l’hardcore o lo youth crew, sono dischi davvero fantastici perché parlano del tempo in cui viviamo e offrono possibili percorsi verso un futuro migliore… con parti di mosh. È questa l’energia che volevo portare in questo lavoro.”

Per ora due anticipazioni “Get To It” e “Regenerate”.



“È difficile parlare della propria musica e di cosa significhi, non solo perché a volte non la capisco nemmeno io, ma in un certo senso priva l’ascoltatore della propria interpretazione“, dice Schreifels. “Quindi, se non volete questo, non continuate a leggere. Altrimenti, con ‘Get To It’ e ‘Regenerate’ volevamo fare qualcosa di energico e diretto con un sentimento positivo. ‘Get To It’ parla di ‘darsi da fare’, di smontare le scuse per restare fermi. La procrastinazione è qualcosa con cui ho lottato per tutta la vita, quindi sono sempre alla ricerca di un nuovo mantra che mi aiuti a superare la mia tendenza a rimandare le cose.“

“‘Regenerate’ parla di trovare nuove strade per andare avanti“, continua. “È un tema a cui penso che tutti noi torniamo. Non importa quanto bene tu ci riesca, la vita continuerà a portarti via delle cose. È una seccatura, ma è così che impariamo e cresciamo come persone, quindi potrebbe essere che viviamo al massimo quando ci troviamo a doverci rialzare dopo un duro colpo.”

Tracklist:



Get To It

Regenerate

Agency

Crystallize

Supercollider

In Full Color

Days You Run To

Cool Guy

Moving Forward

Bring On The Psychics