Un brano malinconico e morbido sul tema del passaggio all’età adulta: “When You Were It” cattura quella strana lucidità che si prova guardando indietro a momenti che all’epoca non si comprendevano appieno. Dal punto di vista dei testi, il singolo trae ispirazione da una citazione di Maya Angelou e dall’idea che le persone possano dimenticare parole o azioni, ma non dimenticano mai come qualcuno le ha fatte sentire.

“When You Were It”, che è anche il primo brano dell’ EP ominimo dei Skinny Dippers appena uscito, si concentra sulla resilienza e sulla riflessione, esplorando la tensione tra rimpianto, nostalgia e l’imparare a rimanere nel presente.

Ryan Gross, che è al timone in questo progetto si muove morbido, veleggiando su un terreno a cavallo dell’indie-pop e del dream-pop più morbido e suggestivo. La forma canzone è perfettamente chiara e riconoscibile, ma tutto è confezionato per dare risalto al lato più sognante e stratificato, con un ritornello delicatissimo e coinvolgente, così caldo e agrodolce che si fa amare fin da subito, anche grazie a una semplicità di forndo (che non è banalità, attenzione) che conquista l’ascoltatore.

Il progetto mantiene un lato intimo e raccolto che pervede tutti e 4 i brani e li rende assolutamente degni di attenzione.

Listen & Follow

Skinny Dippers: Facebook