Dopo “Crying the Neck“, il suo primo album in 13 anni pubblicato lo scorso anno, Patrick Wolf torna con un nuovo singolo, “The Beast».” Scritto, prodotto, mixato e registrato da lui stesso, ed è il primo di due nuovi brani pubblicati in occasione dell’inizio del suo nuovo tour nordamericano.

“Incontrare il pubblico che si era formato durante i miei 13 anni di assenza dagli Stati Uniti mi ha dato una scarica elettrica di ispirazione“, afferma. “Mentre li ascoltavo dirmi che la mia musica dava loro la sensazione di essere meno soli in questo mondo sconcertante. Così, ho iniziato lentamente ad aggiungere alla mia scaletta più canzoni dal mio repertorio che contenessero questo messaggio e, alla fine di quel tour, sapevo che dovevo tornare prima di quanto mi aspettassi e sapevo che tipo di energia e visione portare con me. Durante l’inverno, ho finito di scrivere due nuove canzoni che, da sole, costituiscono la spina dorsale della scaletta del Tour Of The Beast e fungeranno da ponte verso il prossimo album. Ho ricevuto così tanto amore e forza dal mio tour nordamericano del 2025 che non vedo l’ora di tornare e dare il massimo. Il Tour Of The Beast è un tour per gli emarginati, i paria, coloro che portano la lettera scarlatta e stanno appena imparando a indossarla con orgoglio“.