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Con “Everything”, i Lozenge dimostrano una maturità crescente, con arrangiamenti più complessi e temi più profondi, elevando ancora di più il loro mood shoegaze. Una canzone avvolgente, ipnotica, che tiene i ritmi bassi e si propaga inesorabile con il suo incedere.

Nel brano che dà il titolo all’EP in uscita oggi, la band compie il suo passo più audace, denunciando il peso della vita moderna con un ritornello imponente che è al tempo stesso travolgente e ineluttabile.

Mi piace molto questo passo quasi morbido, quasi delicato che la band mette in campo, ma è come se fossimo sempre sotto una minaccia pronta ad esplodere con il suono delle chitarre…

“Everything parla di come il denaro sia totalmente radicato in ogni aspetto della società e di quanto questo a volte possa farti sentire impotente. L’ho scritta in un momento in cui mi sentivo cosmicamente sopraffatto dal mondo e mi sembrava di vedere la mia vita scorrere davanti ai miei occhi.“

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