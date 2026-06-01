Forse il miglior Zerocalcare animato. Anche se probabilmente è una questione di gusto e di fase in cui mi trovo – la fetente soglia dei quaranta.

Perchè bene o male, salvo qualche miglioramento in termini di regia e qualche soluzione grafica in più, “Due spicci” non aggiunge nulla all’ottima maniera che Michele Rech ha trovato per mettere in serie le sue tavole generazionali – che già abbiamo conosciuto con “Strappare lungo i Bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Questa volta però, e per me la cosa è un grande pro, politica e sociale sono meno centrali nel racconto, appaiono come mere cause di alcuni dei patemi di una storia che indaga invece la crescita e il passaggio doloroso, poiché sempre più spoglio di speranze e senso, agli Anta.

Le armadillate di Mastandrea sono sempre un gran sentire, stronze e ciniche come non mai, e i personaggi, non proprio provenienti dalla zona intellettuale di chi legge Zerocalcare, sono adorabili.



Faccio un appunto, solo uno. La colonna sonora, pur essenzialmente composita di scelte eccezionali, segue un po’ troppo la tendenza netflixara di sovraccaricare il racconto di hit riconoscibili per fomentare l’emozione. Davvero troppi brani, che molto spesso non aggiungono nulla all’economia degli episodi.