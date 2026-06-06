Credits: Eric Pamies Garcia

Il primo giorno di questo Primavera Sound è andato com’è andato, tra alti e bassi; con il magone nel cuore per l’assenza annunciata di Anna Von Hausswolff (prevista per sabato 6 giugno), ci dirigiamo comunque verso questa seconda, magica giornata di festival.

Una magia che scatta da subito con le leggende assolute degli Slowdive. Fin dalle primissime note riescono a trasportarci in atmosfere eteree, spaziando da brani iconici di “Souvlaki” fino ai lavori più recenti come “kisses”. L’acustica, però, era sicuramente migliorabile, le chitarre in primis si sarebbero potute sentire in modo più chiaro e definito; o almeno, questa era l’aspettativa, specie per chi ha già avuto modo di vederli dal vivo in passato (vedasi qui un esempio). Sul palco, uno di loro indossa una maglietta dei Texas Is The Reason. E noi, cogliendo il sottile suggerimento, chi siamo per non andare a farci un giro al loro set poco dopo?

Il loro è un caso anomalo nella storia del rock, data la loro capacità di costruirsi un’eredità enorme con appena un album nella propria discografia, “Do You Know Who You Are?”, uscito 30 anni fa. Poi, spariti, ma mai nella memoria collettiva. Al Primavera ci portano in dote dodici canzoni, praticamente l’intera esistenza di una carriera: “If It’s Here When We Get Back It’s Ours”, “The Magic Bullet Theory”, fino a “Back and to the Left” a chiudere. Un set che per chi è cresciuto a pane ed emo degli anni Novanta equivale a una piccola cerimonia.

Ci spostiamo poi dai Water From Your Eyes, duo di Brooklyn imprevedibile il cui live sa essere arrabbiato, divertente e a tratti inquietante, con la voce di Brown che si alterna tra morbidezza e momenti più ruvidi, tra punk e shoegaze. Una performance perfetta per scatenarsi fino a perdere le energie.

Credits: Clara Orozco

Noi, però, un minimo di forze le conserviamo per andare a fare la fila per i The Cure, finendo così per assistere al quarto d’ora finale dell’esibizione di Addison Rae. Definita da molti come l’erede della primissima Britney Spears, ha dimostrato di essere una showgirl di tutto rispetto, con una tenuta scenica folle. Forse non sfoggia la tecnica vocale più impeccabile, ma l’energia, le coreografie e quell’atmosfera deliziosamente pop da primi anni 2000 ci sono tutte.

Poi, finalmente, arrivano loro, i più attesi della serata (ma anche di tutto il festival, per quanto riguarda la sottoscritta). Con un set di due ore e mezza, che si candida a diventare uno dei live più memorabili di questi ultimi anni di Primavera Sound, i The Cure mettono in piedi uno spettacolo maestoso. Oltre a pezzi iconici come “Pictures of You”, “Just Like Heaven” e “A Forest”, fanno la loro ricomparsa in scaletta “2 Late” e “alt.end” (che non venivano suonate dal vivo rispettivamente dal 2019 e dal 2018), ma soprattutto “Mint Car”, assente dai loro live addirittura dal 2016.

Robert Smith e compagni sembrano dei ragazzini: si divertono, sorridono, abbozzano dei balletti. Si avvicinano tra di loro e suonano come se fossero da soli sul palco, quasi non curandosi della marea di persone presenti. Smith canta l’amore, e lo fa con un’emozione che ti entra dritta nel cuore, unisce generazioni intere e conferma, oggi più che mai, che la musica è senza tempo e senza dimensioni. Un’esperienza universale in ogni senso possibile, difficile da dimenticare e capace di far commuovere chiunque. Se vi si presenta anche solo la remota possibilità di vederli in una delle prossime date del loro tour europeo, il mio consiglio spassionato è di andarci e ascoltarli a cuore aperto, con la voglia di farsi trascinare e di amare il più possibile.

Dopo uno dei concerti più belli di sempre, la metro in chiusura inizia purtroppo a chiamare. Ci concediamo comunque un passaggio da Jade, visto che il suo album di debutto da solista “THAT’S SHOWBIZ BABY!” è un miscuglio parecchio interessante di sperimentazioni pop e dance. È il diario di una superstar, nota fino a poco tempo fa solo come parte di un gruppo (le Little Mix), che ora riesce a esprimere appieno la sua individualità. Andando al palco con la speranza di sentire la sua discografia solista (concentrata in realtà nella prima parte dello show, come ho poi scoperto leggendo la setlist online), mi ritrovo davanti a un set sì divertente, ma pieno di cover e remix delle Little Mix, e non solo. Ha senso considerando il contesto da festival (e il tempo ridotto per esibirsi), però un po’ di amarezza c’è. Fortunatamente, a chiudere l’esibizione ci pensa il singolo “Angel of My Dreams”, uno dei brani più validi del disco e sicuramente quello che più l’ha lanciata nell’ultimo anno.

Così, si conclude questa giornata. Certo, viene da chiedersi perché PinkPantheress, diventata virale in modo incredibile nell’ultimo anno, sia stata relegata al palco Cupra, visto anche il quantitativo di visual, grafiche e luci del suo show. Meritava sicuramente uno spazio più grande, e l’affluenza tale da impedire la visione a molte persone (nonché ostacolarne la sicurezza) ha confermato che l’organizzazione avrebbe dovuto valutare diversamente.

Al netto di questo, la seconda giornata ci ha regalato una line up da far battere il cuore, anzi; in questo venerdì, tutti noi abbiamo potuto dire di essere innamorati.