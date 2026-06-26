Credit: Niccolò Barca

La solitudine è il tema centrale di “The Deads” EP d’esordio di Krizia Celano cantautrice classe 1999 cresciuta ascoltando Nirvana, Elliott Smith ma apprezza anche Adrianne Lenker e Ben Howard. La copertina opera di Karin Andersen ben rappresenta l’atmosfera dei cinque brani prodotti da Fabio Grande (che ha suonato basso e sintetizzatori) con Stefano Mancini alla batteria.

“The Deads” pubblicato da Giungla Dischi e MGM colpisce per i ritornelli delicati, gli arrangiamenti ben costruiti in cui la voce e la chitarra acustica di Krizia sono la base di partenza su cui costruire melodie malinconiche e sensibili tra indie pop e alt – folk. La memoria (come spazio in cui ritrovarsi) è l’altro filo rosso che lega brani dove emerge il talento melodico di Krizia, che abbiamo raggiunto per farci raccontare qualcosa di più su queste canzoni.

Ciao Krizia e complimenti per questo EP che è un po’ l’inizio della tua carriera solista. Vorrei cominciare dall’artwork in copertina che è opera di Karin Andersen artista molto particolare per come fonde immagine, pittura e disegno. Come è nata questa collaborazione?

Ero casualmente sulla pagina instagram del MAMbo e lei presentava uno slideshow su alcuni suoi ibridi per un recente lavoro chiamato “Critters”. Uno di loro mi colpì particolarmente; era come se mi appartenesse in qualche modo. Così le scrissi chiedendole di prendere parte al mio progetto con quel personaggio che ora è il concept principale di “The deads”. Più tardi, con una sovrapposizione biometrica, venne fuori che i miei lineamenti corrispondevano ai suoi. Lo scambio tra noi, poi, è durato qualche mese; e-mail, telefonate, disegni preparatori e scritti vari. Lei è una professionista premurosa ed attenta, sempre pronta al dialogo ed anche al cambiamento.

Credit: Karin Andersen

“The Deads” è un dialogo sulla solitudine e il titolo fa riferimento al racconto “I Morti” di James Joyce che chiude “Dubliners”. Cosa ti ha colpito in quelle pagine?

Condividevo dei modi di sentirmi e pensare gli eventi o gli stati d’animo in maniera molto simile al protagonista del racconto, Daniel. Joyce lascia che temi come l’incomunicabilità, la solitudine, la paralisi e la tensione emotiva di un gesto che rimane sempre inespresso, emergano fluidamente senza troppa fatica. L’immagine collettiva che mi veniva restituita da tutto quel mondo era l’universalità di una condizione che riguardava sia me che Daniel; in quel senso eravamo vicini – la contemporaneità, concettualmente, è anche questo. In una delle prime parti del racconto, poi, sua moglie è ferma sulle scale ascoltando una canzone; le ricorda un amore di gioventù e mi veniva curioso notare come anche in “Sinkin’”, ultimo brano dell’EP, ricorra la stessa immagine: “When you hear a song, know you dear belong…“

Ho letto che suoni da quando avevi nove anni e hai già avuto esperienze importanti con le Celano Sisters. Questi brani erano pronti da tempo o li hai scritti appositamente per questo EP?

Celano Sisters è un progetto a cui sono stata legata per molto tempo; suonare con mia sorella significava soprattutto condivisione, in un senso forse meno individualistico di quanto non lo fosse la mia scrittura. Inevitabilmente si delineava una ricerca legata all’unicità della parola e della sua pronuncia, per mezzo di una storia che fosse sganciata da un legame; i brani di “The deads” sono tutti nati in questo tipo di scenario. Essi sono “nuovi” in questo senso e fanno parte di quello che è stato e continua ad essere un approccio diverso e più intimista nei confronti della musica.

Hai deciso di cantare in inglese. Come mai?

Un po’ credo che sia dovuto alle mie references sempre d’oltreoceano, un po’ credo fosse un espediente utile per non parlare mai del tutto realmente. Linguisticamente spesso viene a costruirsi una barriera, forse lo schermo di cui avevo bisogno per provare ad avvicinarmi ad una scrittura e ad una narrazione che fossero sinceri il più possibile.

Il sound di “The Deads” è elegante e ricercato, quanto ha contato avere Fabio Grande come produttore?

Credo molto in realtà. Prima che ci mettessimo in contatto avevo ascoltato il suo progetto e mi aveva attraversato: i continui rimandi ai Radiohead, il modo di suonare gli strumenti e di pensare la musica. Fabio ha sempre una visione sulle cose, spesso molto presto e di sicuro in prospettiva. Non so se a me mancasse questa caratteristica, ma senz’altro ci accomunava il fatto che volessimo fare il meno possibile su quelle che erano le tracce di partenza. Restituire loro un tipo di dignità che possedevano già di per sé stesse. L’eleganza che hanno i brani probabilmente è proprio il risultato di questo ascolto puro e libero.

Mi sembra che questi cinque brani fotografino momenti diversi legati tra loro. Mi ha colpito particolarmente l’inizio con “Mindblowing” e “Cry”. Come sono nate queste canzoni?

“Mindblowing” è stata scritta qualche anno fa, nasce da alcune visioni e incubi notturni che ho mescolato per tirare fuori una storia coerente; “Cry” l’ho scritta andando in studio e quindi è recente. La scrittura è stata molto breve, ha avuto a che vedere con pochi attimi. Volevo provare a raccontare dell’incomunicabilità e mi è sembrato che molto spesso questo processo sia in grado di procurare un foro da cui passa l’aria in quella che sembra essere una membrana impermeabile. Il brano cerca di avvicinarsi a questo tentativo.

L’intensità di “Ash Over Dawn”, “Shine” e “Sinkin’ ” mi ha ricordato l’intimità che sa creare Adrianne Lenker che credo sia tra i tuoi artisti preferiti. È stata importante la sua musica nella scrittura di questi brani?

Credo inevitabilmente. In “Songs”, uno dei suoi album da solista, emerge – a mio avviso – una profonda idea di rispetto per la musica. Oltre alla dolcezza ed alla sofisticatezza dei brani, la scrittura è del tutto ripulita da qualsiasi sforzo accattivante. Credo che la sua musica abbia fatto molto da sfondo ad alcune mie giornate tanto che forse io – ad un certo punto – abbia guardato oltre loro per cercare di scorgermi nel mezzo.