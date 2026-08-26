Quando i Lush si sciolsero bruscamente nel 1996 in seguito alla tragica morte del batterista Chris Acland, la chitarrista e autrice Emma Anderson non era intenzionata a ricreare il passato. Stava cercando una collaborazione musicale completamente nuova. Un amico comune le suggerì di incontrare la cantautrice Lisa O’Neill (non la cantante folk irlandese omonima), che era apparsa di recente in “Morning Light” dei Locust e stava cercando un collaboratore a tempo pieno. A insaputa di entrambe, Emma possedeva già – e adorava – quell’album. Il loro primo incontro, davanti a un drink, fece scoccare immediatamente una scintilla creativa. Nel giro di poche settimane stavano già scrivendo insieme, unite dall’amore per il pop sofisticato, le atmosfere oniriche e l’elettronica d’avanguardia. Con il produttore Mark Van Hoen, che aveva lavorato con Lisa su “Morning Light”, forgiarono rapidamente il suono distintivo che sarebbe diventato quello dei Sing-Sing.

Questa riedizione per il 25° anniversario presenta l’audio rimasterizzato da Kevin Vanbergen (Lush, Pixies, Radiohead e numerosi artisti della 4AD/Beggars) e una grafica inedita realizzata da Chris Bigg, celebre per la sua lunga collaborazione creativa con Vaughan Oliver. Disponibile in tiratura limitata di 400 copie, l’edizione personalizzata Dinked Archive è stampata su vinile arancione traslucido “Delicious”, con una stampa autografata da 12“ x 12″ e un CD di brani bonus.

È sorprendente notare che i Sing-Sing non abbiano mai suonato come una band post-Lush. Anziché riproporre lo shoegaze, Anderson e O’Neill hanno creato qualcosa di decisamente più sobrio e cinematografico: trame elettroniche scintillanti, melodie ipnotiche e voci squisitamente misurate che sembravano debitrici in egual misura del pop classico e dell’elettronica d’avanguardia.

<a href="https://sing-sing1.bandcamp.com/album/the-joy-of-sing-sing-2026-remaster-2">The Joy Of Sing-Sing (2026 Remaster) by Sing-Sing</a>

Pubblicato nel 2001, “The Joy of Sing-Sing” si è tranquillamente ritagliato un mondo tutto suo. In un’epoca in cui l’indie britannico era ancora dominato da band chitarristiche post-Britpop, i Sing-Sing offrivano qualcosa di più morbido, insolito e naturalmente elegante. L’album fondeva elettronica luminosa, arrangiamenti intricati e un songwriting senza tempo in un disco che si rifiutava di seguire le tendenze del momento – e, di conseguenza, non ha quasi subito il passare del tempo.

A più di venticinque anni dalla sua prima registrazione, “The Joy of Sing-Sing” riceve finalmente il più ampio riconoscimento che ha sempre meritato: una raccolta di brani elegante ed emotivamente coinvolgente che oggi risulta fresca, avvolgente e silenziosamente accattivante proprio come lo era al momento della sua uscita originale.

Tracklist: