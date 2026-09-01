credit: Tiger Lily

Una nuova raccolta di dodici nuovi brani punk e power-pop con testi molto più incisivi rispetto a quelli di una band indie qualsiasi: ecco come si presenta il nuovo album dei Swansea Sound atteso il 13 novembre via Skep Wax Records.

A volte definiti un supergruppo indie, gli Swansea Sound sono composti da Hue Williams (ex-The Pooh Sticks), Amelia Fletcher e Rob Pursey (Heavenly), Bob Collins (The Dentists) e Ian Button (Death In Vegas, Railcard). “Pre-post-truth” è il loro terzo album.

In “Pre-post-truth” gli Swansea Sound ampliano le loro ambizioni musicali e allargano i propri orizzonti testuali. Un tempo la band si scagliava contro YouTube e Spotify, ma ora che tutti stanno prendendo coscienza di tali questioni, perché non attaccare l’intero edificio dell’egemonia dei “tech-bro”? Questo album è forte e schietto, ma è anche energico e molto spiritoso. C’è anche una presa di coscienza dell’impotenza: le canzoni sono spesso autoironiche e si chiedono se sia davvero possibile fare dichiarazioni sovversive in un mondo in cui i canali di comunicazione sono tutti di proprietà degli stessi “tech-bro”.

Come suggerisce il titolo dell’album, l’era dell’innocenza pre-post-verità è ormai lontana, ammesso che sia mai esistita. Lo spettrale pop psichedelico di “That Life” ad esempio vede la band immersa in una nebbia di ricordi, alle prese con la ricerca di uno spazio utopico che potrebbe essere un mondo pre-tecnologico, o forse l’infanzia – è difficile separare le due cose. In ogni caso, è scomparso. E, come ci ricorda “Mean To Be Mean”, primo singolo, in passato non era poi così fantastico: un mondo dominato da opinionisti ben pagati, per lo più uomini, che avevano il potere di controllare la nostra cultura.

Tutto questo può sembrare un po’ serio, e lo è, ma gli Swansea Sound non suonano mai solenni e si prendono allegramente in giro.

Tracklist:

1.20mph

2.Wrong Way Round

3.Mean To Be Mean

4.On Our Own

5.The Band That Brought Back Rock N Roll

6.Double De-clutch

7.Lost Your Mind

8.That Life

9.Merch Stall

10.The Grease That Oils The Wheels

11.Sentimental

12.Sell Out Everything