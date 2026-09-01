Gli Yeah Yeah Yeahs svelano “Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall“, un album dal vivo registrato lo scorso anno alla Royal Albert Hall di Londra.

È inoltre disponibile in streaming su Criterion Channel un film-concerto di 22 minuti, diretto da Barnaby Clay. Il film è stato registrato all’Orpheum Theatre di Los Angeles e trobverà proiezione in alcune sale cinematografiche in tutto il mondo. L’album fisico uscirà il 23 ottobre per Secretly Canadian e includerà l’album live con 13 tracce oltre a una serie di registrazioni bonus tratte dai concerti negli Stati Uniti, che saranno disponibili in streaming lo stesso giorno.

Karen O ha dichiarato in un comunicato stampa che l’album «è nato dall’esigenza di entrare in comunione con la nostra band e la nostra famiglia di fan nel 2025, dopo le elezioni. In passato, gli YYYs non hanno spesso scelto quando tornare in pista e tornare là fuori; spesso è stato il momento a scegliere noi. Il momento, inteso come i tempi che corrono».



L’ultimo album in studio degli Yeah Yeah Yeahs è stato “Cool It Down”, pubblicato nel 2022.