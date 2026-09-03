Billy Corgan ha proposto il classico album degli Smashing Pumpkins “Mellon Collie & The Infinite Sadness” con un’orchestra di 60 elementi alla Royal Festival Hall di Londra.

I due concerti tenutisi nell’iconica sala londinese si sono svolti l’1 e il 2 settembre e fanno parte del tour “A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness” del frontman, annunciato nel 2025 e partito in Nord America.

Durante i concerti, Corgan si esibisce insieme a un’orchestra per proporre una rivisitazione in chiave operistica dell’album classico della sua band, in modo da proporre agli ascoltatori “un’esperienza sonora e visiva completamente nuova“.

Corgan non è sempre onstage, spesso c’è solo l’orchestra a suonare i brani. Billy Corgan si è presentato per “Thirty-Three”, tornando sul palco a intervalli regolari durante un set suddiviso in due atti. Nel primo atto si è ripresentato per “Zero”, mentre nel secondo ha contribuito a eseguire i brani “1979″, “To Forgive” e un’altra versione di “Tonight, Tonight” per chiudere lo spettacolo.



