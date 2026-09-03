Credit: The Artist

Quello che doveva essere uno dei progetti collaborativi più curiosi della scena alt-rock/pop-punk statunitense finirà ben presto nel dimeticatio non senza strascichi polemici. Nathan Williams, mente del progetto Wavves, ha annunciato l’intenzione di ritirare e riregistrare da zero “Cherry Soda”, il disco congiunto realizzato insieme a Max Bemis, frontman dei Say Anything e atteso inzialmente il prossimo 18 settembre 2026 via I Surrender Records.

La decisione arriva all’indomani dello scoppio di uno scandalo che vede coinvolto proprio il frontman dei Say Anthing Bemis. Sul forum subreddit dedicato alla storica band emo americana, una fan diciassettenne e altre giovani donne hanno condiviso screenshot di conversazioni esplicite e inappropriate avute con il cantante. A seguito della diffusione di queste testimonianze, Bemis ha annullato il suo tour solista adducendo generiche motivazioni legate alla salute mentale e al benessere personale, senza però affrontare direttamente le accuse.

La reazione di Nathan Williams, titolare del progetto Wavves, è stata immediata e senza filtri. Attraverso i propri canali social e la pagina Patreon dei Wavves, Williams ha espresso profondo sdegno, prendendo nettamente le distanze da Bemis con parole perentorie: Non voglio essere minimamente associato a questo soggetto. Qualsiasi cifra io vada a perdere non ha importanza a questo punto.

E le perdite economiche si preannunciano imponenti: la release dell’album era infatti prevista per il 18 settembre tramite I Surrender Records, con oltre 10.000 copie in vinile già stampate e i pre-order aperti sui principali store online (ora tutti prontamente oscurati). Williams ha stimato un danno economico personale attorno ai 200.000 dollari.

Oltre alla rabbia per il lato umano e finanziario, Williams ha espresso amarezza per il lavoro profuso: Ho passato 11 mesi a lavorare su questo disco, mentre lui è stato in studio appena 3 o 4 giorni. L’ho fatto praticamente da solo, è in tutto e per tutto un album dei Wavves.

Per salvaguardare il materiale ed evitare che vada perduto, il leader dei Wavves ha confermato la decisione definitiva: rientrerà immediatamente in studio per eliminare del tutto le parti di Bemis e completare il disco come release solista a nome Wavves. L’uscita subirà inevitabilmente dei ritardi rispetto alla tabella di marcia originale, ma l’operazione permetterà di salvare le tracce e chiudere definitivamente i ponti con il cantante dei Say Anything.