Registrata durante le riprese di “Ultima Fermata (The Last Ride)“, questa performance non era stata inserita nel montaggio finale. Fa molto piacere quindi che sia stata ripresa e pubblicata, nella sua interezza, proprio in questi giorni su YouTube.





“Ultima Fermata” è stato un reportage andato in onda a febbraio su Rai 3 per “il Fattore Umano”: un’immersione tra gli “ultimi” della terra, ovvero quei cittadini statunitensi senza fissa dimora, vittime di un sistema privo di reti di protezione, costretti a vivere in condi-zioni di marginalità estrema. Ad accompagnare le loro storie, la voce inconfondibile di Tom Waits, che torna a suonare dopo anni di assenza dai palcoscenici, in esclusiva per Il Fattore Umano.

Nel frattempo, da ieri, è in vendita il 12“ che ha segnato la collaborazione tra i Massive Attack e Tom Waits stesso. I proventi sono devoluti a sostegno delle organizzazioni per i diritti civili e di difesa della comunità.

“Boots on the Ground” racconta la follia e la rabbiosa resa dell’umanità ai comandi dei «Maestri della Guerra», come diceva Dylan. Segna il ritorno discografico dei Massive Attack dal 2020 e la prima nuova registrazione di Waits dall’album del 2011, “Bad As Me”. L’edizione da 12″ presenta “Boots on the Ground” sul lato A, con un lato B esclusivo di Waits intitolato “The Fly” – un brano caratterizzato dal tipico stile recitato, ironico e sardonico, di Waits.