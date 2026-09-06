Mentre si avvicina la pubblicazione dell’edizione speciale per il 49° anniversario del suo album di debutto del 1977, “My Aim Is True“, Elvis Costello svela un’altra rarità tratta dal suo archivio: “I Turn Around”, prima traccia del secondo disco del cofanetto in uscita il 2 ottobre. Un disco ricco di nastri registrati in camera da letto, demo e session all’Hope & Anchor del 1975 e del 1976 che divennero le basi per canzoni che Costello avrebbe completato e condiviso più avanti nella sua carriera.

Registrata all’inizio del 1976 all’Hope & Anchor Studio con Dave Robinson, “I Turn Around” non ha visto mai la luce nella sua forma originale. Il brano è la nuova anteprima del materiale disponibile nell’edizione ampliata di “My Aim Is True”, che comprende cinque dischi e 104 brani. 52 brani contenuti nel cofanetto sono inediti.

Questo nuovo boxset racconta la storia di come Declan MacManus divenne D.P. Costello, per poi scomparire e riapparire come Elvis Costello.

Lo stesso Elvis Costello ha contribuito al progetto con un nuovo saggio di 72 pagine, arricchito da contributi di Nick Lowe, John McFee, Gregg Geller, Bill Flanagan, Warren Zanes, Rosanne Cash, Peter Wolf e Jim James, oltre ai ricordi dei due componenti degli Attractions Steve Nieve e Pete Thomas.